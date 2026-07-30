Стоунз стал четвёртым англичанином в истории Интера. Кто был до него?

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32-летний центральный защитник Джон Стоунз стал четвёртым английским футболистом в истории миланского Интера.

Уже экс-игрок Манчестер Сити присоединился к итальянскому клубу в статусе свободного агента.

Ранее за «нерадзури» выступали следующие футболисты из Англии: Герри Хитченс (1961–1962), Пол Инс (1995–1997) и Эшли Янг (2020–2021).

Матчи английских футболистов в составе Интера во всех турнирах

73 – Пол Инс

59 – Ешли Янг

43 – Герри Хитченс

Забитые мячи английскими игроками в составе Интера во всех турнирах