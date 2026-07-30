Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стоунз стал четвёртым англичанином в истории Интера. Кто был до него?
Италия
30 июля 2026, 22:24 | Обновлено 30 июля 2026, 22:26
192
0

Стоунз стал четвёртым англичанином в истории Интера. Кто был до него?

Вспомним, кто из представителей Англии играл и забивал за «нерадзури»

30 июля 2026, 22:24 | Обновлено 30 июля 2026, 22:26
192
0
Стоунз стал четвёртым англичанином в истории Интера. Кто был до него?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

32-летний центральный защитник Джон Стоунз стал четвёртым английским футболистом в истории миланского Интера.

Уже экс-игрок Манчестер Сити присоединился к итальянскому клубу в статусе свободного агента.

Ранее за «нерадзури» выступали следующие футболисты из Англии: Герри Хитченс (1961–1962), Пол Инс (1995–1997) и Эшли Янг (2020–2021).

Матчи английских футболистов в составе Интера во всех турнирах

  • 73 – Пол Инс
  • 59 – Ешли Янг
  • 43 – Герри Хитченс

Забитые мячи английскими игроками в составе Интера во всех турнирах

  • 20 – Герри Хитченс
  • 13 – Пол Инс
  • 5 – Ешли Янг
По теме:
Экс-игрок Ворсклы и Колоса продолжит карьеру в Киеве
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал победителя ЛЧ и 6-кратного чемпиона АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб вернул воспитанника из любительского футбола
чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу статистика Английская Премьер-лига Серия A трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Интер Милан Манчестер Сити Джон Стоунз свободный агент
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30 июля 2026, 09:12 1
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного

Журналист Линч сообщил, что появление Ильи в «Ливерпуле» маловероятно

Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Бокс | 30 июля 2026, 10:22 5
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех

Лапин сообщил, что соперником Александра должен стать Уайлдер

Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 30.07.2026, 21:48
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Биловар out, Суркис in. Костюк назвал состав Динамо на вторую игру с ПАОК
Футбол | 30.07.2026, 19:44
Биловар out, Суркис in. Костюк назвал состав Динамо на вторую игру с ПАОК
Биловар out, Суркис in. Костюк назвал состав Динамо на вторую игру с ПАОК
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Бокс | 30.07.2026, 11:36
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 19
Футбол
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
28.07.2026, 16:59 8
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
29.07.2026, 07:06 9
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 28
Футбол
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 7
Бокс
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем