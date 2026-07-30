Италия30 июля 2026, 22:24 | Обновлено 30 июля 2026, 22:26
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Стоунз стал четвёртым англичанином в истории Интера. Кто был до него?
Вспомним, кто из представителей Англии играл и забивал за «нерадзури»
30 июля 2026, 22:24 | Обновлено 30 июля 2026, 22:26
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32-летний центральный защитник Джон Стоунз стал четвёртым английским футболистом в истории миланского Интера.
Уже экс-игрок Манчестер Сити присоединился к итальянскому клубу в статусе свободного агента.
Ранее за «нерадзури» выступали следующие футболисты из Англии: Герри Хитченс (1961–1962), Пол Инс (1995–1997) и Эшли Янг (2020–2021).
Матчи английских футболистов в составе Интера во всех турнирах
- 73 – Пол Инс
- 59 – Ешли Янг
- 43 – Герри Хитченс
Забитые мячи английскими игроками в составе Интера во всех турнирах
- 20 – Герри Хитченс
- 13 – Пол Инс
- 5 – Ешли Янг
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