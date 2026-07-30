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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал победителя ЛЧ и 6-кратного чемпиона АПЛ
Италия
30 июля 2026, 21:33 |
1468
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал победителя ЛЧ и 6-кратного чемпиона АПЛ

Джон Стоунз продолжит карьеру в Италии

30 июля 2026, 21:33 |
1468
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал победителя ЛЧ и 6-кратного чемпиона АПЛ
ФК Интер. Джон Стоунз
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Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с английским центральным защитником Джоном Стоунзом.

Отмечается, что контракт между 32-летним футболистом и «нерадзурри» будет действовать до лета 2028 года.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь с июля Джон находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».

В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провёл 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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трансферы свободный агент Джон Стоунз трансферы Серии A Интер Милан
Дмитрий Вус Источник: ФК Интер Милан
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