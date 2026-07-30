ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал победителя ЛЧ и 6-кратного чемпиона АПЛ
Джон Стоунз продолжит карьеру в Италии
Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с английским центральным защитником Джоном Стоунзом.
Отмечается, что контракт между 32-летним футболистом и «нерадзурри» будет действовать до лета 2028 года.
Переход состоялся на правах свободного агента, ведь с июля Джон находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».
В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провёл 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Finalmente a casa.— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026
Date il benvenuto al nuovo interista 🖤💙
👉 https://t.co/HsOAaHYMDB pic.twitter.com/almSKlSLu7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму
Чешский клуб Градец-Краловец второй раз переиграл Тромсе из Норвегии