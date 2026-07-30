ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал победителя ЛЧ и 6-кратного чемпиона АПЛ

Миланский «Интер» официально объявил о подписании контракта с английским центральным защитником Джоном Стоунзом.

Отмечается, что контракт между 32-летним футболистом и «нерадзурри» будет действовать до лета 2028 года.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь с июля Джон находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Сити».

В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провёл 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.