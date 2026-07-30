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Лига конференций
30 июля 2026, 22:20 | Обновлено 30 июля 2026, 22:31
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Нефтчи и Вернидуб вылетели из Лиги конференций после матча с белорусами

Победа азербайджанского клуба не помогла пробиться в третий квалификационный раунд

30 июля 2026, 22:20 | Обновлено 30 июля 2026, 22:31
880
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Нефтчи и Вернидуб вылетели из Лиги конференций после матча с белорусами
Лига конференций. Динамо Минск – Нефтчи
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В четверг, 30 июля, состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились минское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи».

Подопечные Юрия Вернидуба пытались совершить камбэк, одолели соперника со счетом 1:0, однако вылетели из турнира из-за поражения в первой игре.

«Нефтчи» чаще владел мячом, нанес больше ударов по воротам белорусской команды, но отыграть отставание в два мяча так и не удалось. На последних минутах бакинский клуб остался в меньшинстве из-за удаления защитника Сако.

Соперник азербайджанского клуба в третьем раунде сыграет против победителя пары «Брага» (Португалия) – «Железничар» (Сербия). «Нефтчи» прекратил свои выступления в еврокубках.

Лига конференций, второй матч. 30 июля.

Второй квалификационный раунд

Динамо Минск – Нефтчи – 0:1 (первый матч – 4:2)

Гол: Брено Алмейда, 12

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Лига конференций Нефтчи Баку Динамо Минск Юрий Вернидуб
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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