Нефтчи и Вернидуб вылетели из Лиги конференций после матча с белорусами
Победа азербайджанского клуба не помогла пробиться в третий квалификационный раунд
В четверг, 30 июля, состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились минское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи».
Подопечные Юрия Вернидуба пытались совершить камбэк, одолели соперника со счетом 1:0, однако вылетели из турнира из-за поражения в первой игре.
«Нефтчи» чаще владел мячом, нанес больше ударов по воротам белорусской команды, но отыграть отставание в два мяча так и не удалось. На последних минутах бакинский клуб остался в меньшинстве из-за удаления защитника Сако.
Соперник азербайджанского клуба в третьем раунде сыграет против победителя пары «Брага» (Португалия) – «Железничар» (Сербия). «Нефтчи» прекратил свои выступления в еврокубках.
Лига конференций, второй матч. 30 июля.
Второй квалификационный раунд
Динамо Минск – Нефтчи – 0:1 (первый матч – 4:2)
Гол: Брено Алмейда, 12
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