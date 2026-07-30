Нефтчи и Вернидуб вылетели из Лиги конференций после матча с белорусами

В четверг, 30 июля, состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились минское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи».

Подопечные Юрия Вернидуба пытались совершить камбэк, одолели соперника со счетом 1:0, однако вылетели из турнира из-за поражения в первой игре.

«Нефтчи» чаще владел мячом, нанес больше ударов по воротам белорусской команды, но отыграть отставание в два мяча так и не удалось. На последних минутах бакинский клуб остался в меньшинстве из-за удаления защитника Сако.

Соперник азербайджанского клуба в третьем раунде сыграет против победителя пары «Брага» (Португалия) – «Железничар» (Сербия). «Нефтчи» прекратил свои выступления в еврокубках.

Лига конференций, второй матч. 30 июля.

Второй квалификационный раунд

Динамо Минск – Нефтчи – 0:1 (первый матч – 4:2)

Гол: Брено Алмейда, 12