Туран отказался от нападающего, забившего 28 голов

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, почему не взял Мохамаду Канте на летние сборы с командой.

«На этих сборах с нами Сметана и Цуканов. Цуканов уже играл на этом уровне, я хотел снова увидеть его здесь. У обоих большой потенциал. То же самое касается и Канте. В прошлом сезоне он проделал отличную работу, мы внимательно следим за ним.

Он отлично поработал и очень хорошо себя проявил. Мы это видим. Однако то, что сейчас мы не можем его использовать, и является причиной, почему его здесь нет. Как я уже сказал, среди таких игроков также Цуканов и Сметана. Я хотел ещё раз посмотреть на них, чтобы оценить их нынешнюю форму», — сказал Туран.