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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 19:28 |
1996
2

Туран отказался от нападающего, забившего 28 голов

Арда высказался о талантливом Канте

01 августа 2026, 19:28 |
1996
2 Comments
Туран отказался от нападающего, забившего 28 голов
ФК Шахтер. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, почему не взял Мохамаду Канте на летние сборы с командой.

«На этих сборах с нами Сметана и Цуканов. Цуканов уже играл на этом уровне, я хотел снова увидеть его здесь. У обоих большой потенциал. То же самое касается и Канте. В прошлом сезоне он проделал отличную работу, мы внимательно следим за ним.

Он отлично поработал и очень хорошо себя проявил. Мы это видим. Однако то, что сейчас мы не можем его использовать, и является причиной, почему его здесь нет. Как я уже сказал, среди таких игроков также Цуканов и Сметана. Я хотел ещё раз посмотреть на них, чтобы оценить их нынешнюю форму», — сказал Туран.

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Мохамаду Канте Арда Туран Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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бразильці не захотіли. вони і Оба який прийшов з ЛНЗ не дадуть грати
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