ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб вернул воспитанника из любительского футбола

Клуб Второй лиги «Подолье» официально объявил о возвращении 21-летнего полузащитника Александра Серафимова.

Условия личного контракта Александра не разглашаются. Серафимов будет выступать под 6-м номером.

Предыдущим клубом полузащитника был любительский «Колос» Полонное, в котором он провел последние четыре месяца.

Серафимов – воспитанник «Подолья». На его счету девять матчей за основную команду из Хмельницкого.

Ранее «Подолье» сообщило о возвращении ветерана.