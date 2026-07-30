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Украина. Вторая лига
30 июля 2026, 20:47 | Обновлено 30 июля 2026, 20:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб вернул воспитанника из любительского футбола

Александр Серафимов выбрал «Подолье» для продолжения карьеры

30 июля 2026, 20:47 | Обновлено 30 июля 2026, 20:50
230
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб вернул воспитанника из любительского футбола
ФК Подолье. Александр Серафимов
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Клуб Второй лиги «Подолье» официально объявил о возвращении 21-летнего полузащитника Александра Серафимова.

Условия личного контракта Александра не разглашаются. Серафимов будет выступать под 6-м номером.

Предыдущим клубом полузащитника был любительский «Колос» Полонное, в котором он провел последние четыре месяца.

Серафимов – воспитанник «Подолья». На его счету девять матчей за основную команду из Хмельницкого.

Ранее «Подолье» сообщило о возвращении ветерана.

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Подолье Хмельницкий Вторая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Подолье
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