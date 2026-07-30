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Лига конференций
30 июля 2026, 20:56 |
477
0

Экс-форвард сборной Украины назвал виновного в поражении Полесья

Иван Гецко считает, что житомирская команда снова опозорилась на международной арене

30 июля 2026, 20:56 |
477
0
Экс-форвард сборной Украины назвал виновного в поражении Полесья
ФК Полесье
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» – «Полесье», уступив в котором гости вынуждены были прекратить выступления в еврокубках.

– Если одним словом, то разочарование. На мой взгляд, «Полесье» должно было спокойно проходить «Копенгаген», переживающий не лучшие времена, к тому же выступавший не в оптимальном составе. Однако произошло не так, как предполагалось.

– Уже достаточно времени для анализа. Кто, по вашему мнению, больше всего виноват в этом провале?

– По-моему, вину должен взять на себя прежде всего главный тренер «Полесья» Руслан Ротань. Он же отвечает за результат. Кстати, я считал, что именно Ротань является самым перспективным наставником в отечественном футболе, но теперь стал сомневаться. Тем более, что команды, возглавляемые Ротанем, уже не в первый раз деклассируют на международной арене.

Вот и вчера в Копенгагене выяснилось, что в рядах «Полесья» банально нет игрока, который может точно пробить издалека. Поэтому датчане непринужденно наблюдали за тем, как гости катали мяч, потому что были убеждены, что у их бомбардиров выходной. А до обострений с помощью разрезных передач дело вообще не доходило.

– Но игровое преимущество «Полесья» подтверждало то, что они подали 12 угловых, значительно больше, чем хозяева.

– Из этого не было никакой выгоды. Потому что при отсутствии домашних заготовок датчане спокойно отбивались и не паниковали. В конце концов, неудивительно, что, оказавшись сразу после перерыва в большинстве, гости не разыграли лишнего игрока, потому что действовали на подступах к штрафной примитивно, не используя забегания в свободные зоны. Создавалось впечатление, что игроки «Полесья» просто не были готовы к такому ходу событий на футбольном поле. Но ведь именно это – зона ответственности Ротаня.

Ну и отдельная тема – принятие правильных решений на своей половине поля. В двух эпизодах, которые заканчивались взятием ворот «Полесья», у Майсурадзе и Брагару было несколько вариантов, чтобы хозяева не оказались на ударной позиции, однако они выбирали худший.

Самое парадоксальное, что «горожане» больше в штрафной визави не появлялись.

Неоправданные надежды причиняют боль, порождают разочарование, и это тем более досадно, что нынешний «Копенгаген» вполне был по плечу «Полесью».

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инсайд Лига конференций Копенгаген - Полесье Копенгаген Полесье Житомир Мнение эксперта Иван Гецко Руслан Ротань
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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