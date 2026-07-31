ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник подписал контракт с английским клубом

Атакующий полузащитник сборной Украины U-19 Патрик Сикут подписал новый долгосрочный контракт с английским «Питерборо Юнайтед», который выступает в Первой лиге.

«Талантливый футболист дебютировал за сборную Украины на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет. Последние 12 месяцев были невероятно насыщенными для игрока – он впервые сыграл за взрослую команду «Питерборо», забив свой первый гол.

Патрик добился значительных успехов в командах до 18 и до 21 года, включая впечатляющее выступление в матче Кубка Англии среди молодежных команд против «Манчестер Юнайтед».

С тех пор он регулярно выступает за основную команду и, как ожидается, войдет в состав Люка Уильямса на сезон 2026/27, который начнется в августе.

«Хочу поблагодарить всех: Бога, моих товарищей по команде, тренеров и семью за помощь и поддержку. Я рад подписать новый контракт и с нетерпением жду, что будет дальше.

У этого клуба богатая история, мне предоставили много возможностей, именно поэтому я очень рад быть здесь. Теперь мне остается только продолжать усердно работать и показать руководству, на что я способен.

Лето уже выдалось отличным, мне нужно развить этот успех и перенести его на следующий сезон. Это моя цель. Надеюсь, я смогу принять участие в субботнем матче против «Вест Бромвич Альбион», — сказал Сикут.

В субботу, 1 июля, «Питерборо» примет «Вест Бромвич» на стадионе «Уэстон Хоумс» в заключительном предсезонном матче перед игрой Кубка Карабао против «Бристоль Роверс» в следующие выходные.