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  4. Защитник Динамо Михавко заинтересовал три клуба Английской Премьер-лиги
Англия
30 июля 2026, 19:27 |
571
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Защитник Динамо Михавко заинтересовал три клуба Английской Премьер-лиги

Интерес к защитнику проявляют «Ноттингем Форрест», «Борнмут» и «Эвертон»

30 июля 2026, 19:27 |
571
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Защитник Динамо Михавко заинтересовал три клуба Английской Премьер-лиги
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко
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Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Ноттингем Форрест», «Борнмут» и «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко.

Джейкобс сообщил, что «бело-синие» не получали официальных предложений о трансфере – все три команды внимательно следят за прогрессом талантливого украинца.

Михавко начинал свою профессиональную карьеру во «Львове», а в июле 2023 года присоединился к киевскому «Динамо» на правах свободного агента.

В составе первой команды «бело-синих» защитник провел 89 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативных передачи. В активе Тараса – одна игра за сборную Украины.

Контракт футболиста с киевским клубом истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.

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Динамо Киев Ноттингем Форест Эвертон Борнмут Тарас Михавко Бен Джейкобс трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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забули назвати ПСЖ з Реалом.
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