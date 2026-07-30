Защитник Динамо Михавко заинтересовал три клуба Английской Премьер-лиги
Интерес к защитнику проявляют «Ноттингем Форрест», «Борнмут» и «Эвертон»
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Ноттингем Форрест», «Борнмут» и «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко.
Джейкобс сообщил, что «бело-синие» не получали официальных предложений о трансфере – все три команды внимательно следят за прогрессом талантливого украинца.
Михавко начинал свою профессиональную карьеру во «Львове», а в июле 2023 года присоединился к киевскому «Динамо» на правах свободного агента.
В составе первой команды «бело-синих» защитник провел 89 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативных передачи. В активе Тараса – одна игра за сборную Украины.
Контракт футболиста с киевским клубом истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.
Nottingham Forest have shown an interest in Dynamo Kiev centre-back Taras Mykhavko.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 30, 2026
Also on the radar of Bournemouth and Everton.🇺🇦 pic.twitter.com/cZxGgUc4Zs
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