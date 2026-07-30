Защитник Динамо Михавко заинтересовал три клуба Английской Премьер-лиги

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Ноттингем Форрест», «Борнмут» и «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко.

Джейкобс сообщил, что «бело-синие» не получали официальных предложений о трансфере – все три команды внимательно следят за прогрессом талантливого украинца.

Михавко начинал свою профессиональную карьеру во «Львове», а в июле 2023 года присоединился к киевскому «Динамо» на правах свободного агента.

В составе первой команды «бело-синих» защитник провел 89 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативных передачи. В активе Тараса – одна игра за сборную Украины.

Контракт футболиста с киевским клубом истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.