Федецкий объяснил, почему Полесье вылетело из Лиги конференций

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями после поражения житомирского «Полесья» от датского «Копенгагена» в квалификации Лиги конференций (1:2).

«Какие впечатления? Неоднозначные. Будто подарили надежду, а потом как-то немножко... Жаль, конечно. Наверное, все же ничейная игра была, особенно первый тайм. Однако индивидуальные ошибки...

Не хватило опыта на международной арене, я так думаю. Других вариантов нет, как приобретать этот опыт в таких поединках. Конечно, хотелось попасть в основной этап. Ничего уже не вернешь.

Скоро начинается новый сезон чемпионата. Надо делать выводы, анализировать и ставить задачу бороться за еврокубки, а то и более высокие места, где-то за чемпионство. Это долгий путь, но никуда не денешься.

Сложилось ощущение, будто играя в большинстве катали мяч возле штрафной и не знали, что делать. «Копенгаген» грамотно оборонялся и отошел на свою половину, играя по счету. Если бы не второй мяч, почему-то мне кажется, что «Полесье» сравняло бы. Второй гол окончательно похоронил надежды игроков нашей команды.

Если брать первый матч, то совсем другое «Полесье» было. Смелее играли, каждый футболист пытался быть лидером на поле, проявлять индивидуальные качества и обыгрывать один в один.

Мне кажется, надо было более агрессивно, настойчиво и нагло действовать в атаке. Этого не хватило», – подытожил Федецкий.