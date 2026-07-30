Российская теннисистка получила длительную дисквалификацию за коррупцию
ITIA отстранило Сухотину почти на пять лет
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о новых дисциплинарных мерах в отношении российской теннисистки Анастасии Сухотиной и капитана сборной Азербайджана по теннису в Кубке Дэвиса Ялчина Манафли в рамках борьбы с коррупцией в теннисе.
26-летняя Сухотина была дисквалифицирована на четыре года и 10 месяцев после признания восьми нарушений Программы борьбы с коррупцией в теннисе (TACP), совершенных с 2019 по 2024 год. Кроме того, спортсменка получила штраф в размере 30 тыс. долларов. По данным ITIA, нарушения включали попытки делать ставки на теннис, подкуп других игроков и уничтожение доказательств. Дисквалификация действует с 17 июля 2026 года и продлится до 16 мая 2031 года.
Отдельно ITIA подтвердило, что Ялчин Манафли остается временно отстраненным после отказа предоставить следователям доступ к своему мобильному телефону в рамках расследования возможных нарушений. Его апелляция была отклонена независимым слушателем, а расследование продолжается.
На время санкций Сухотиной и Манафли запрещено участвовать в любых турнирах и мероприятиях, проводимых под эгидой ATP, WTA, ITF, турниров Большого шлема и других организаций, входящих в систему ITIA.
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