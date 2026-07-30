Богдан ЕСЫП: «Почти все наши футболисты будут дебютантами»

Главный тренер львовского «Руха» Богдан Есып подвел итоги предсезонных сборов.

– Богдан Борисович, сборы завершились, а сейчас идет заключительный этап подготовки к старту «Руха» во Второй лиге. Удовлетворены ли вы формой игроков? Как прошли учебно-тренировочные сборы?

– Наши сборы длились почти месяц. Считаю, что команда хорошо поработала в этот период. Ребята уже знакомы с нашими требованиями и не впервые были на сборах. Тренерский штаб доволен отношением игроков к делу, тем, как они проявили себя, проявили терпение в сложные моменты, справились с вызовами, максимально выкладывались на тренировках.

Мы провели отличные спарринги против сильных команд. В частности, против победителя Первой лиги «Буковины», которая теперь будет выступать в УПЛ, «Куликовым-Билкой» и «Фениксом-Мариуполем», выступающих в Первой лиге, также провели спарринг с «Самбором-Нивой-2» и зарубежный товарищеский матч с польской «Сталью». Ребята играли в этих матчах на фоне серьезных нагрузок и накопленной усталости. Учитывая это, мы вполне довольны и результатом, и, что самое главное, игрой. Но в то же время понимаем, что официальные матчи — это совсем другое дело и более серьезный уровень ответственности. Чемпионат покажет, насколько хорошо мы подготовились к сезону.

– Вы начали сборы, тренируя ребят 2007 и 2008 годов рождения. Впоследствии к команде присоединились более молодые игроки 2009–2010 годов рождения. Определились ли вы с составом, который начнет выступление во Второй лиге? Насколько футболисты готовы к выступлениям на таком уровне?

– Да, то, что часть игроков присоединилась к сборам позже, создало для нас определенные трудности. Они не сразу начали подготовку к сезону. Но мы были вынуждены дать отдых юным воспитанникам Академии, которые в июне выступали за свои возрастные категории в Суперкубке НЛМ. У них был изнурительный сезон, поэтому им нужно было качественно отдохнуть, восстановиться и набраться сил. В то время как старшие футболисты тренировались уже с начала июля, поэтому сейчас старшие и младшие игроки находятся в разном функциональном состоянии. Но у нас есть время, чтобы юные футболисты подтянулись, набрали форму, качественно подготовились к сезону.

Опыт невозможно приобрести просто так, его не купишь на рынке, поэтому футболистам нужно играть, и только через такие испытания ребята смогут стать профессионалами. Хочу пожелать им, чтобы они верили в свои силы, верили в тренерский штаб, понимали, что все будет хорошо. Для этого нужно прислушиваться к советам тренеров, а также иметь желание развиваться и прогрессировать. В футболе всегда на первое место выходит желание игрока. Он должен хотеть тренироваться, открывать для себя что-то новое, выдерживать нагрузки, учиться и становиться всё лучше и лучше. Задача тренеров же — подсказать, направить игроков, способствовать их развитию.

Почти все наши футболисты будут дебютантами на таком уровне, но это, напротив, сделает для них игру еще интереснее — они получат новый вызов и начнут новый этап своей карьеры. Им будут противостоять более взрослые игроки, всё будет гораздо быстрее и конкурентнее. Это будет стимулировать юных футболистов быстрее развиваться. Это интересно и ребятам, и тренерам, ведь для нас это тоже новый опыт. Молодёжь должна быть готова к борьбе, толчкам, жесткости на поле — нужно уметь проявить характер. Важно психологически правильно настроиться и ничего не бояться. Все наши футболисты очень талантливы, они завоевывали медали разных степеней как в своих возрастных категориях на юношеском уровне, так и на международных соревнованиях. На адаптацию потребуется некоторое время, но я убежден, что в «Рухе» все будет хорошо.

– Некоторые игроки позже присоединились к команде, а кто-то пропустил часть сборов из-за травм. Как вы будете вводить этих игроков в состав уже в ходе сезона?

– Все наши игроки – «руховцы». Каждая возрастная категория работает по образцу основной команды и тренируется в соответствии с этими требованиями. Поэтому та молодежь, которая присоединилась к старшим игрокам, без проблем вливается в коллектив и готова к нагрузкам. Это касается и основного состава, и команды U-19. Мы все работаем вместе, наши составы ротируются, у нас общие теоретические занятия, ребята хорошо проходят адаптацию.

В первых турах будем привлекать тех игроков, которые не прошли весь тренировочный сбор, чтобы ребята могли получить игровую практику. По 20–30 минут, по тайму, но у них будет время проявить себя, набрать форму и быть в тонусе. «Рух» пропускает 2-й тур во Второй лиге, поэтому в свободный день 7 августа мы сыграем спарринг. Так что те, кто позже присоединился к нам, получат соответствующую нагрузку. Есть время, чтобы все футболисты были в равных условиях и имели одинаковую физическую форму.

– В 1-м туре «Рух» сыграет с винницкой «Нивой». Расскажите, изучали ли вы уже этого соперника? Как проходит подготовка к игре в Виннице?

– Я давно знаком с главным тренером «Нивы» Юрием Ярошенко. Свой первый тренерский опыт я получал, помогая Юрию Николаевичу в его тренерском штабе. Знаком с его стилем работы, знаю, что он не отступает от своих взглядов на футбол. Наши аналитики уже собрали всю информацию о «Ниве», уже всё показали футболистам: разобрали игру будущего соперника, указали сильные и слабые места этой команды, обсудили, как можно действовать при стандартных положениях, уделили внимание схеме винничан. У нас будет ещё одна предматчевая тренировка и теория, после чего команда отправится в Винницу.

Но это лишь общая информация о сопернике. Каждая игра отличается друг от друга, как и подготовка команды к конкретному сопернику. Также на игру могут влиять различные посторонние факторы и настроение футболистов. Поэтому основной акцент мы делаем не на том, как играет соперник, а на том, как должен сыграть «Рух». Нас интересует, как покажет себя команда, наши игроки.

– Какие задачи перед «Рухом» ставят руководство клуба и тренерский штаб. Сейчас в команде выступают молодые игроки, многие из которых впервые будут играть на профессиональном уровне. Чего вы ожидаете от своих подопечных?

– Первые туры будут посвящены адаптации футболистов к выступлениям на новом уровне, чтобы ребята наработали игровые связи. Игроки были в одной структуре, но выступали в разных возрастных категориях, с ними работали разные тренеры, у каждого так или иначе свой подход к работе с футболистами. Сейчас все эти ребята объединены в один коллектив, поэтому им нужно время, чтобы привыкнуть к этому, правильно оценить возможности друг друга, сыграться и наладить взаимодействие.

Наша задача — развить лучшие качества футболистов, подготовить их к выступлениям в профессиональном футболе. Чтобы игра во Второй лиге стала для них первой ступенькой — переходом на более высокий уровень. Профессиональная команда всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мы в коллективе обсудили всё и определили цель: в каждом матче команда должна бороться за победу. Если в юном возрасте футболисты будут решать серьёзные задачи, то они быстрее будут прогрессировать и станут профессионалами.