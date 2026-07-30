Довбик – 3-й лучший украинский бомбардир топ-5 лиг
Вспомним топ-10 украинских футболистов с наибольшим количеством голов в топ-5 чемпионатах
29-летний украинский нападающий Артем Довбик сезон 2026/27 проведет в итальянской Болонье на правах аренды.
Это значит, что форвард будет снова играть в одном из топ-5 европейских чемпионатах, в которых он является третьим лучшим бомбардиром в истории среди украинских футболистов.
В активе Довбика 39 забитых мячей: 24 в Ла Лиге в составе Жироны и 15 в Серии А в составе Ромы.
Для того чтобы повторить второй бомбардирский результат среди украинцев (Андрей Воронин, 53 гола), нападающему Болоньи нужно забить в сезоне 2026/27 14 голов в чемпионате Италии.
Упомянем топ-10 лучших украинских бомбардиров в топ-5 европейских чемпионатах
Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов
- 136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)
- 53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)
- 39 – Артем Довбик (24 – Жирона, 15 – Рома)
- 34 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 10 – Дженоа, 1 – Марсель)
- 19 – Виктор Цыганков (19 – Жирона)
- 17 – Александр Заваров (10 – Нанси, 7 – Ювентус)
- 11 – Андрей Ярмоленко (8 – Вест Хэм Юнайтед, 3 – Боруссия Дортмунд)
- 10 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 10 – Евгений Коноплянка (6 – Шальке, 4 – Севилья)
- 9 – Юрий Максимов (9 – Вердер)
- 9 – Владислав Ванат (9 – Жирона)
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