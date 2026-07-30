Довбик – 3-й лучший украинский бомбардир топ-5 лиг

29-летний украинский нападающий Артем Довбик сезон 2026/27 проведет в итальянской Болонье на правах аренды.

Это значит, что форвард будет снова играть в одном из топ-5 европейских чемпионатах, в которых он является третьим лучшим бомбардиром в истории среди украинских футболистов.

В активе Довбика 39 забитых мячей: 24 в Ла Лиге в составе Жироны и 15 в Серии А в составе Ромы.

Для того чтобы повторить второй бомбардирский результат среди украинцев (Андрей Воронин, 53 гола), нападающему Болоньи нужно забить в сезоне 2026/27 14 голов в чемпионате Италии.

Упомянем топ-10 лучших украинских бомбардиров в топ-5 европейских чемпионатах

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов