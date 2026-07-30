ОФИЦИАЛЬНО. Звездный футболист попрощался с Барселоной

Звездный английский вингер Маркус Рэшфорд вернулся в «Манчестер Юнайтед» по окончании аренды в каталонской «Барселоне».

В своём Instagram игрок попрощался с «сине-гранатовыми»:

«Я очень благодарен всем в клубе за то, что время, проведённое здесь, стало для меня таким позитивным и незабываемым опытом. Я наслаждался каждым мгновением и сохраню в памяти множество особенных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам огромного счастья и успехов в предстоящем сезоне. Visca el Barça».

В сезоне 2025/26 Маркус Рэшфорд на правах аренды провел 49 матчей в составе «Барселоны», отличившись 14 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять Маркуса Рэшфорда в «Рому».