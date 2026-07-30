ОФИЦИАЛЬНО. Звездный футболист попрощался с Барселоной
Маркус Рэшфорд вернулся в Манчестер Юнайтед
Звездный английский вингер Маркус Рэшфорд вернулся в «Манчестер Юнайтед» по окончании аренды в каталонской «Барселоне».
В своём Instagram игрок попрощался с «сине-гранатовыми»:
«Я очень благодарен всем в клубе за то, что время, проведённое здесь, стало для меня таким позитивным и незабываемым опытом. Я наслаждался каждым мгновением и сохраню в памяти множество особенных воспоминаний. Желаю клубу и всем его болельщикам огромного счастья и успехов в предстоящем сезоне. Visca el Barça».
В сезоне 2025/26 Маркус Рэшфорд на правах аренды провел 49 матчей в составе «Барселоны», отличившись 14 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять Маркуса Рэшфорда в «Рому».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец недавно нокаутировал Рико в 11-м раунде
Вратарь может оказаться в «Манчестер Юнайтед»