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  4. Шахтер расстался с тремя украинцами, которых Туран не видит в команде
Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 21:08 |
539
0

Шахтер расстался с тремя украинцами, которых Туран не видит в команде

Клуб покинули Ющенко, Сигеев и Глущенко

30 июля 2026, 21:08 |
539
0
Шахтер расстался с тремя украинцами, которых Туран не видит в команде
ФК Шахтер
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Донецкий «Шахтер» отдал трех украинских футболистов в аренду командам УПЛ

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, луганская «Заря» выиграла конкуренцию за полузащитника «горняков» Антона Глущенко.

В то же время еще двое представителей «Шахтера» продолжат карьеру в другом клубе. Александр Ющенко и Кирилл Сигеев присоединятся к «Кудровка», которая будет выступать в УПЛ.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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