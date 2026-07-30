Шахтер расстался с тремя украинцами, которых Туран не видит в команде

Донецкий «Шахтер» отдал трех украинских футболистов в аренду командам УПЛ

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, луганская «Заря» выиграла конкуренцию за полузащитника «горняков» Антона Глущенко.

В то же время еще двое представителей «Шахтера» продолжат карьеру в другом клубе. Александр Ющенко и Кирилл Сигеев присоединятся к «Кудровка», которая будет выступать в УПЛ.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».