Шахтер расстался с тремя украинцами, которых Туран не видит в команде
Клуб покинули Ющенко, Сигеев и Глущенко
Донецкий «Шахтер» отдал трех украинских футболистов в аренду командам УПЛ
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, луганская «Заря» выиграла конкуренцию за полузащитника «горняков» Антона Глущенко.
В то же время еще двое представителей «Шахтера» продолжат карьеру в другом клубе. Александр Ющенко и Кирилл Сигеев присоединятся к «Кудровка», которая будет выступать в УПЛ.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
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