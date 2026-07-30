Будет трансфер? Ман Юнайтед сделал запрос по звезде Милана
Кандидатура Рафаэла Леау заинтересовала английский клуб
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» проявил интерес к 27-летнему нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, действующий контракт которого рассчитан до лета 2028 года.
Инсайдер Николо Скира сообщил, что «дьяволы» запросили информацию по игроку. Сам футболист утратил статус неприкосновенного в клубе и готов сменить команду этим летом.
В расположение «Милана» Рафаэл перебрался летом 2019 года из «Спортинга». За этот период Леау отыграл за клуб 291 матч, забил 80 мячей и отдал 65 результативных передач.
Игрок уже вернулся в лагерь «Милана» после чемпионата мира 2026. На турнире нападающий принял участие в пяти поединках, в которых забил гол и оформил ассист.
#ManchesterUnited have asked info for Rafa #Leao, who is no longer central in #ACMilan’s Plans and is ready to leave #Milan this summer. #transfers #MUFC #mutd— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2026
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