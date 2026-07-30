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Англия
30 июля 2026, 16:35 | Обновлено 30 июля 2026, 16:36
192
0

Будет трансфер? Ман Юнайтед сделал запрос по звезде Милана

Кандидатура Рафаэла Леау заинтересовала английский клуб

30 июля 2026, 16:35 | Обновлено 30 июля 2026, 16:36
192
0
Будет трансфер? Ман Юнайтед сделал запрос по звезде Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
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Английский клуб «Манчестер Юнайтед» проявил интерес к 27-летнему нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, действующий контракт которого рассчитан до лета 2028 года.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что «дьяволы» запросили информацию по игроку. Сам футболист утратил статус неприкосновенного в клубе и готов сменить команду этим летом.

В расположение «Милана» Рафаэл перебрался летом 2019 года из «Спортинга». За этот период Леау отыграл за клуб 291 матч, забил 80 мячей и отдал 65 результативных передач.

Игрок уже вернулся в лагерь «Милана» после чемпионата мира 2026. На турнире нападающий принял участие в пяти поединках, в которых забил гол и оформил ассист.

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Рафаэл Леау Манчестер Юнайтед Милан Николо Скира трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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