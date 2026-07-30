Чемпионат мира30 июля 2026, 15:55 | Обновлено 30 июля 2026, 16:10
572
0
Три игрока завершили карьеры в сборной Бразилии после ЧМ-2026
Неймар, Каземиро и Данило больше не получат вызов в национальную команду
30 июля 2026, 15:55 | Обновлено 30 июля 2026, 16:10
572
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что после ЧМ-2026 карьеру в национальной команде закончил не только форвард Неймар, но и защитник Данило и хавбек Каземиро.
«Группа важных игроков завершили со сборной после чемпионата мира. Начиная с Неймара и заканчивая Данило и Каземиро».
«Нам нужны новые футболисты – и не только с прицелом на ЧМ-2030, но и на Копа Америка в 2028 году», – сказал Анчелотти.
Неймар провел за сборную 130 матчей, а у Данило и Каземиро 75 и 91 матч соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2026, 05:02 3
Ризнык заинтересовал «Ювентус»
Футбол | 30 июля 2026, 10:15 11
Почти все в этой игре против «бело-синих»...
Футбол | 30.07.2026, 13:53
Бокс | 30.07.2026, 11:36
Футбол | 30.07.2026, 09:16
Комментарии 0
Популярные новости
30.07.2026, 00:01 6
30.07.2026, 11:13 28
29.07.2026, 05:02 2
28.07.2026, 21:23 3
29.07.2026, 10:42 17
29.07.2026, 03:32
29.07.2026, 13:44 11