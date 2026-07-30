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Чемпионат мира
30 июля 2026, 15:55 | Обновлено 30 июля 2026, 16:10
572
0

Три игрока завершили карьеры в сборной Бразилии после ЧМ-2026

Неймар, Каземиро и Данило больше не получат вызов в национальную команду

30 июля 2026, 15:55 | Обновлено 30 июля 2026, 16:10
572
0
Три игрока завершили карьеры в сборной Бразилии после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро
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Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что после ЧМ-2026 карьеру в национальной команде закончил не только форвард Неймар, но и защитник Данило и хавбек Каземиро.

«Группа важных игроков завершили со сборной после чемпионата мира. Начиная с Неймара и заканчивая Данило и Каземиро».

«Нам нужны новые футболисты – и не только с прицелом на ЧМ-2030, но и на Копа Америка в 2028 году», – сказал Анчелотти.

Неймар провел за сборную 130 матчей, а у Данило и Каземиро 75 и 91 матч соответственно.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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