Три игрока завершили карьеры в сборной Бразилии после ЧМ-2026

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что после ЧМ-2026 карьеру в национальной команде закончил не только форвард Неймар, но и защитник Данило и хавбек Каземиро.

«Группа важных игроков завершили со сборной после чемпионата мира. Начиная с Неймара и заканчивая Данило и Каземиро».

«Нам нужны новые футболисты – и не только с прицелом на ЧМ-2030, но и на Копа Америка в 2028 году», – сказал Анчелотти.

Неймар провел за сборную 130 матчей, а у Данило и Каземиро 75 и 91 матч соответственно.