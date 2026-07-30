ФОТО. Фиолетовый цвет? Верес представил 3 новых комплекта формы
Ровенский клуб решился на экспериментальный шаг
Ровенский клуб «Верес» совместно с техническим партнером Kelme презентовал три комплекта формы на сезон 2026/27.
Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете с добавлением черных элементов.
Выездная форма также традиционна для клуба – белая футболка с черным воротником и серыми полосками.
А вот третий вариант получился экспериментальным: «Верес» вместе с Kelme создали экипировку в фиолетовом цвете, которую дополняют черные шорты и воротник.
ФОТО. Фиолетовый цвет? Верес представил 3 новых комплекта формы
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