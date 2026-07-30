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  4. ФОТО. Фиолетовый цвет? Верес представил 3 новых комплекта формы
Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 15:34 | Обновлено 30 июля 2026, 15:55
297
0

ФОТО. Фиолетовый цвет? Верес представил 3 новых комплекта формы

Ровенский клуб решился на экспериментальный шаг

30 июля 2026, 15:34 | Обновлено 30 июля 2026, 15:55
297
0
ФОТО. Фиолетовый цвет? Верес представил 3 новых комплекта формы
ФК Верес
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Ровенский клуб «Верес» совместно с техническим партнером Kelme презентовал три комплекта формы на сезон 2026/27.

Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете с добавлением черных элементов.

Выездная форма также традиционна для клуба – белая футболка с черным воротником и серыми полосками.

А вот третий вариант получился экспериментальным: «Верес» вместе с Kelme создали экипировку в фиолетовом цвете, которую дополняют черные шорты и воротник.

ФОТО. Фиолетовый цвет? Верес представил 3 новых комплекта формы

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото игровая форма
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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