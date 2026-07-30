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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 14:37 |
574
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Равшан Куляб из Таджикистана

Хусрав Тоиров продолжит карьеру на родине

30 июля 2026, 14:37 |
574
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Равшан Куляб из Таджикистана
instagram.com/fc.ravshan1965
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21-летний левый вингер «Шахтера» Хусрав Тоиров, как и сообщалось накануне, продолжит карьеру в Таджикистане.

О подписании Тоирова официально отрапортовал «Равшан» из Куляба. При этом никаких деталей сотрудничества с хавбеком в коммюнике не сообщается.

По неофициальным данным, Тоиров будет выступать за «Равшан» на правах аренды, срок действия которой рассчитан до конца календарного года.

Тоиров перешел в «Шахтер» весной 2023 года из казахстанского «Атырау» за 300 тысяч евро, однако так и не сумел завоевать место в составе первой команды, сыграв только 21 минуту в 2 официальных матчах.

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Хусрав Тоиров Шахтер Донецк Равшан Куляб трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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