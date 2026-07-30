ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера перешел в Равшан Куляб из Таджикистана

21-летний левый вингер «Шахтера» Хусрав Тоиров, как и сообщалось накануне, продолжит карьеру в Таджикистане.

О подписании Тоирова официально отрапортовал «Равшан» из Куляба. При этом никаких деталей сотрудничества с хавбеком в коммюнике не сообщается.

По неофициальным данным, Тоиров будет выступать за «Равшан» на правах аренды, срок действия которой рассчитан до конца календарного года.

Тоиров перешел в «Шахтер» весной 2023 года из казахстанского «Атырау» за 300 тысяч евро, однако так и не сумел завоевать место в составе первой команды, сыграв только 21 минуту в 2 официальных матчах.