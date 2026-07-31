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Испания
31 июля 2026, 15:21 |
387
0

Журналист рассказал, что ждет Ваната и Цыганкова после катастрофы Жироны

Сергей Тищенко уверен, что форвард сборной Украины останется играть в Сегунде

31 июля 2026, 15:21 |
387
0
Журналист рассказал, что ждет Ваната и Цыганкова после катастрофы Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский журналист Сергей Тищенко оценил перспективы двух футболистов сборной Украины – вингера Виктора Цыганкова и форварда Владислава Ваната во время летнего трансферного окна.

Испанская «Жирона», цвета которой защищают оба игрока, вылетела в Сегунду – второй по силе дивизион страны – и рискует потерять почти всех ключевых исполнителей:

«Виктор Цыганков и Владислав Ванат вместе с «Жироной» вылетели из Ла Лиги. Эпопея с переходом Цыганкова продолжается. Игрок хочет получить выгодные личные условия и перейти в амбициозный клуб.

«Жирона» же стремится выручить за своего лидера хорошие средства. Пока что компромисса стороны не нашли. Скорее всего, трансфер все же состоится, но уже в конце августа ближе к закрытию трансферного окна.

В то же время пока неясно, где именно Цыганков продолжит карьеру. Оставлять его в Сегунде с истекающим через год контрактом для «Жироны» нет никакого смысла.

Владислав Ванат может остаться в «Жироне», ведь вряд ли найдется клуб, который будет готов заплатить сумму, которую требуют каталонцы», – рассказал журналист.

В прошлом сезоне 28-летний вингер провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. В активе 24-летнего форварда – 29 игр за каталонский клуб (10+2).

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сегунда Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков Сергей Тищенко трансферы
Николай Тытюк Источник: Сергей Тищенко
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