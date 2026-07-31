Журналист рассказал, что ждет Ваната и Цыганкова после катастрофы Жироны

Украинский журналист Сергей Тищенко оценил перспективы двух футболистов сборной Украины – вингера Виктора Цыганкова и форварда Владислава Ваната во время летнего трансферного окна.

Испанская «Жирона», цвета которой защищают оба игрока, вылетела в Сегунду – второй по силе дивизион страны – и рискует потерять почти всех ключевых исполнителей:

«Виктор Цыганков и Владислав Ванат вместе с «Жироной» вылетели из Ла Лиги. Эпопея с переходом Цыганкова продолжается. Игрок хочет получить выгодные личные условия и перейти в амбициозный клуб.

«Жирона» же стремится выручить за своего лидера хорошие средства. Пока что компромисса стороны не нашли. Скорее всего, трансфер все же состоится, но уже в конце августа ближе к закрытию трансферного окна.

В то же время пока неясно, где именно Цыганков продолжит карьеру. Оставлять его в Сегунде с истекающим через год контрактом для «Жироны» нет никакого смысла.

Владислав Ванат может остаться в «Жироне», ведь вряд ли найдется клуб, который будет готов заплатить сумму, которую требуют каталонцы», – рассказал журналист.

В прошлом сезоне 28-летний вингер провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. В активе 24-летнего форварда – 29 игр за каталонский клуб (10+2).