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Бразилия
30 июля 2026, 13:21 |
346
0

Анчелотти назвал ошибку, которую допустил в матче с Норвегией

Тренер сборной Бразилии неудачно изменил структуру команды

30 июля 2026, 13:21 |
346
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Анчелотти назвал ошибку, которую допустил в матче с Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вспомнил вылет с чемпионата мира 2026 от Норвегии (1:2) и признал, что допустил ошибку во время паузы на гидратацию во втором тайме.

– Если бы вам снова пришлось сыграть против Норвегии, стратегия была бы такой же?

– Думаю, до паузы на водопой во втором тайме команда хорошо располагалась на поле. У нас была возможность забить с пенальти и с момента Эндрика. Самокритика, которую я могу высказать и которую я сделал после матча, заключается в том, что я изменил структуру команды после паузы на водопой, и тогда мы потеряли контроль над игрой.

– Во втором тайме вышел Неймар, Эндрик перешел на фланг, вы потеряли Раяна, также ушли Мартинелли и Матеус Кунья. Вы считаете, что именно это стало ключевым моментом?

– Думаю, тогда что-то изменилось в команде. Мы немного потеряли контроль над игрой на фланге. С выходом Неймара я думал вернуть контроль над матчем. Добавить больше качества в атаке, чтобы выиграть игру. Это часть решения. В матче на вылет ты должен принимать решения. Это как в игре против Японии. Иногда решения правильные, потому что результат вознаграждает тебя. Иногда решения оказываются очень плохими, потому что результат тебя не вознаграждает.

– Но когда Норвегия больше владела мячом, у вас было ощущение, что что-то уже идет не так?

– Я чувствовал, что нужно что-то изменить в команде. Именно поэтому я выпустил Неймара, чтобы добавить больше качества в атаке. Ошибочно оценивать работу только по результату. Результат против Норвегии был очень плохим для всех, очень разочаровывающим и грустным. Но за этим стоит год работы, подготовка к чемпионату мира, которая, как считали все мы, а не только я, была хорошо выполнена.

Это была очень быстрая работа с большим количеством проблем, потому что в период с марта по июнь у нас было восемь травм. Среди них Милитао, Родриго, а затем получил повреждение Эстевао. Это немного изменило структуру, которую мы готовили за очень короткое время.

– Если не учитывать матч против Норвегии, что бы вы изменили в этом первом году работы?

– Думаю, работа была выполнена хорошо. Потому что оценка игроков для подготовки списка из 26 футболистов была правильной. Я считаю, что именно эти 26 игроков должны были играть на чемпионате мира. А уже потом, конечно, нужно учитывать, что в соответствующий момент я могу сказать, что это была ошибка.

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Иван Чирко Источник: Globo Esporte
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