Реал определился с будущим Лунина и Куртуа в составе мадридского клуба

Авторитетный испанский журналист Хорхе Пикон сообщил, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин не пользуется доверием мадридского «Реала», поэтому королевский клуб ищет нового резервного вратаря:

«Тибо Куртуа, без сомнения, лучший вратарь в мире, но это не отменяет риска войти в сезон с 34-летним голкипером, у которого были проблемы с коленом и спиной. И, прежде всего, «Реал» видит слишком большой разрыв между ним и Луниным.

Королевский клуб не доверяет украинцу на 100%. Они никогда не доверяли ему, даже когда он вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2024 году. На самом деле, его агент искал новую команду для украинца, но его зарплата и постоянное желание Лунина остаться в Мадриде препятствовали любому трансферу.

Фран Гонсалес является частью этой ситуации. Спортивный директор предполагал, что он уйдет, однако сомнения в физической форме Куртуа и игре Лунина изменили эти планы, и теперь «Реал» рассматривает возможность оставить его еще на один сезон», – сообщил источник.

В прошлом сезоне Лунин провел 12 матчей, в которых пропустил 21 мяч и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость 27-летнего голкипера составляет 12 миллионов евро.