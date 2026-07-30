Реал определился с будущим Лунина и Куртуа в составе мадридского клуба
Королевский клуб ищет второго номера, так как не доверяет голкиперу сборной Украины
Авторитетный испанский журналист Хорхе Пикон сообщил, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин не пользуется доверием мадридского «Реала», поэтому королевский клуб ищет нового резервного вратаря:
«Тибо Куртуа, без сомнения, лучший вратарь в мире, но это не отменяет риска войти в сезон с 34-летним голкипером, у которого были проблемы с коленом и спиной. И, прежде всего, «Реал» видит слишком большой разрыв между ним и Луниным.
Королевский клуб не доверяет украинцу на 100%. Они никогда не доверяли ему, даже когда он вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2024 году. На самом деле, его агент искал новую команду для украинца, но его зарплата и постоянное желание Лунина остаться в Мадриде препятствовали любому трансферу.
Фран Гонсалес является частью этой ситуации. Спортивный директор предполагал, что он уйдет, однако сомнения в физической форме Куртуа и игре Лунина изменили эти планы, и теперь «Реал» рассматривает возможность оставить его еще на один сезон», – сообщил источник.
В прошлом сезоне Лунин провел 12 матчей, в которых пропустил 21 мяч и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость 27-летнего голкипера составляет 12 миллионов евро.
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