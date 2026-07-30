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Испания
30 июля 2026, 18:21 | Обновлено 30 июля 2026, 19:50
1359
0

Реал определился с будущим Лунина и Куртуа в составе мадридского клуба

Королевский клуб ищет второго номера, так как не доверяет голкиперу сборной Украины

30 июля 2026, 18:21 | Обновлено 30 июля 2026, 19:50
1359
0
Реал определился с будущим Лунина и Куртуа в составе мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Авторитетный испанский журналист Хорхе Пикон сообщил, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин не пользуется доверием мадридского «Реала», поэтому королевский клуб ищет нового резервного вратаря:

«Тибо Куртуа, без сомнения, лучший вратарь в мире, но это не отменяет риска войти в сезон с 34-летним голкипером, у которого были проблемы с коленом и спиной. И, прежде всего, «Реал» видит слишком большой разрыв между ним и Луниным.

Королевский клуб не доверяет украинцу на 100%. Они никогда не доверяли ему, даже когда он вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2024 году. На самом деле, его агент искал новую команду для украинца, но его зарплата и постоянное желание Лунина остаться в Мадриде препятствовали любому трансферу.

Фран Гонсалес является частью этой ситуации. Спортивный директор предполагал, что он уйдет, однако сомнения в физической форме Куртуа и игре Лунина изменили эти планы, и теперь «Реал» рассматривает возможность оставить его еще на один сезон», – сообщил источник.

В прошлом сезоне Лунин провел 12 матчей, в которых пропустил 21 мяч и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость 27-летнего голкипера составляет 12 миллионов евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Фран Гонсалес
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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