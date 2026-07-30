Тренер Копенгагена: «Мы должны честно сказать, что соперник был лучше»
Бо Свенссон похвалил «Полесье»
Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон отметил уровень «Полесья» после победы над украинским клубом во втором квалификационном раунде Лиги конференций (3:3; 2:1).
«Теперь все увидели, что команда, против которой мы играем, не такая уж плохая, – сказал Свенссон. – У нас снова были проблемы, но мы защищались лучше, чем в двух предыдущих матчах».
После удаления Сузуки на 46-й минуте «Копенгаген» был вынужден доигрывать матч в меньшинстве, но сумел забить гол и удержать победный счет.
«Конечно, второй тайм превратился в борьбу, когда мы играли в меньшинстве 45-50 минут. Это уже третий матч за шесть дней, но ребята сделали все, чтобы отстоять победу, и я просто уважаю их за это.
У нас есть проблемы, потому что соперник хороший, и нам трудно подобраться к ним достаточно близко. Я считаю, что мы пытались делать правильные вещи, но они очень хорошо сыграны и допускают мало ошибок. Конечно, это не тот футбол, в который мы хотим играть, но главное – пройти дальше», – подытожил Свенссон.
На вопрос, что он думает о преимуществе «Полесья» во владении мячом (70:30) и количестве ударов (26:5), Свенссон ответил:
«Я думаю о том, что мы прошли дальше, и, конечно, нам нужно становиться лучше. Это не секрет, но для этого клуба важно играть в еврокубках».
Также Свенссон отметил усилия команды ради выхода дальше и похвалил команду за игру в обороне:
«Конечно, особенно во втором тайме мы прошли дальше благодаря огромным усилиям. Не знаю, какая была статистика в первой половине, но я не могу вспомнить много моментов у них на протяжении 90 минут, а особенно во втором тайме. Кроме дальних ударов. Пусть они бьют с 25 метров».
В итоге же Бо Свенссон не стал отрицать, что по игре в двух матчах «Копенгаген» был второй командой, но судьбу противостояния решили отдельные эпизоды.
«Мы должны честно сказать, что по итогам двух матчей соперник был лучше, но у нас были решающие атакующие эпизоды от Роберта, а в этом матче мы хорошо защищались», – сказал тренер «Копенгагена».
В следующем раунде квалификации Лиги конференций «львы» сыграют против победителя пары между венгерским «Дебреценом» и армянским «Пюником». Первая игра в этом противостоянии завершилась со счетом 1:0 в пользу венгров.
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