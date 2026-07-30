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Лига конференций
30 июля 2026, 12:53 | Обновлено 30 июля 2026, 12:54
687
0

Тренер Копенгагена: «Мы должны честно сказать, что соперник был лучше»

Бо Свенссон похвалил «Полесье»

30 июля 2026, 12:53 | Обновлено 30 июля 2026, 12:54
687
0
Тренер Копенгагена: «Мы должны честно сказать, что соперник был лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бо Свенссон
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Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон отметил уровень «Полесья» после победы над украинским клубом во втором квалификационном раунде Лиги конференций (3:3; 2:1).

«Теперь все увидели, что команда, против которой мы играем, не такая уж плохая, – сказал Свенссон. – У нас снова были проблемы, но мы защищались лучше, чем в двух предыдущих матчах».

После удаления Сузуки на 46-й минуте «Копенгаген» был вынужден доигрывать матч в меньшинстве, но сумел забить гол и удержать победный счет.

«Конечно, второй тайм превратился в борьбу, когда мы играли в меньшинстве 45-50 минут. Это уже третий матч за шесть дней, но ребята сделали все, чтобы отстоять победу, и я просто уважаю их за это.

У нас есть проблемы, потому что соперник хороший, и нам трудно подобраться к ним достаточно близко. Я считаю, что мы пытались делать правильные вещи, но они очень хорошо сыграны и допускают мало ошибок. Конечно, это не тот футбол, в который мы хотим играть, но главное – пройти дальше», – подытожил Свенссон.

На вопрос, что он думает о преимуществе «Полесья» во владении мячом (70:30) и количестве ударов (26:5), Свенссон ответил:

«Я думаю о том, что мы прошли дальше, и, конечно, нам нужно становиться лучше. Это не секрет, но для этого клуба важно играть в еврокубках».

Также Свенссон отметил усилия команды ради выхода дальше и похвалил команду за игру в обороне:

«Конечно, особенно во втором тайме мы прошли дальше благодаря огромным усилиям. Не знаю, какая была статистика в первой половине, но я не могу вспомнить много моментов у них на протяжении 90 минут, а особенно во втором тайме. Кроме дальних ударов. Пусть они бьют с 25 метров».

В итоге же Бо Свенссон не стал отрицать, что по игре в двух матчах «Копенгаген» был второй командой, но судьбу противостояния решили отдельные эпизоды.

«Мы должны честно сказать, что по итогам двух матчей соперник был лучше, но у нас были решающие атакующие эпизоды от Роберта, а в этом матче мы хорошо защищались», – сказал тренер «Копенгагена».

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «львы» сыграют против победителя пары между венгерским «Дебреценом» и армянским «Пюником». Первая игра в этом противостоянии завершилась со счетом 1:0 в пользу венгров.

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Бо Свенссон Копенгаген Копенгаген - Полесье Лига конференций Полесье Житомир
Иван Чирко Источник: bold.dk
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