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Лига конференций
30 июля 2026, 11:57 | Обновлено 30 июля 2026, 11:58
93
0

Игрок Гента: «Вылет от ЛНЗ? Даже думать об этом не хочу»

Зибе Ван дер Хейден верит в победу своей команды

30 июля 2026, 11:57 | Обновлено 30 июля 2026, 11:58
93
0
Игрок Гента: «Вылет от ЛНЗ? Даже думать об этом не хочу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зибе Ван дер Хейден
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Центральный защитник «Гента» Зибе Ван дер Хейден в ожидании домашнего матча против ЛНЗ во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Зибе впервые сыграет перед болельщиками «Гента» на евроарене, поэтому этот момент имеет для него особое значение.

Защитник даже не хочет думать о поражении от ЛНЗ, так что Ван дер Хейден настроен исключительно на победу.

«Мой первый европейский домашний матч в составе «Гента»? Конечно, это что-то особое. В конце концов, ради этого мы тяжело работали в прошлом сезоне. Для меня фантастически играть в Европе, ведь это была наша цель, и просто здорово, что мы смогли ее достичь. Мы еще раз вспомнили об этом в раздевалке. Так что сейчас пришло время выложиться на полную, чтобы пройти как можно дальше в Лиге конференций.

Мы еще на прошлой неделе в игре против Черкасс почувствовали, что легко не будет. Мы должны быть начеку, но в то же время исходить из собственных сильных сторон и не бояться играть в свой футбол.

Кроме того, мы не должны забывать, что обязаны соответствовать их интенсивности. Думаю, нам это удастся, ведь на стадионе будет много болельщиков, которые создадут должную атмосферу.

Мы должны сразу мощно выйти из раздевалки. Нам следует спокойнее действовать с мячом и чаще находить правильные решения. На прошлой неделе было непросто, ведь мы играли против несколько неизвестного соперника. Тренер дал нам указания, но для них это также был первый официальный матч сезона. Как бы там ни было, дома мы должны просто исходить из собственной силы.

Возможность раннего вылета? Категорически нет. Я даже думать об этом не хочу. Я хочу только одного: чтобы каждый выложился на все сто процентов, а там посмотрим. Атмосфера в раздевалке сейчас отличная», – заявил Зибе.

Напомним, что в первой встрече команды расписали ничью (0:0). Ответный матч состоится 30 июля в Генте, старт – в 21:30.

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Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ
Андрей Витренко Источник: Het Nieuwsblad
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