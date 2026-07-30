Гент и ЛНЗ выбрали стартовые составы на ответный матч Лиги конференций

Во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 30 июля, встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Главным арбитром назначен Генч Нуза из Косово.

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Наставники команда – Рик де Мил и Виталий Пономарев – выбрали игроков, которые выйдут на поле с первых минут. В первом матче соперники не сумели определить сильнейшего (0:0).

Победитель этого противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет против сильнейшего в паре «Гетеборг» (Швеция) – «Левадия» (Эстония).

Гент: Роф, Нгом, Берджесс, Ван Дер Хейден, Араужу, Да Силва Лопес, Бенеш, Книпер, Гур, Вергара, Дин

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич, Рябов, Дидик, Якубу, Кузык, Ассинор, Коди Дэвид

Стартовые составы Гента и ЛНЗ на матч Лиги конференций: