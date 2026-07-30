Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гент и ЛНЗ выбрали стартовые составы на ответный матч Лиги конференций
Лига конференций
30 июля 2026, 20:31 | Обновлено 30 июля 2026, 20:39
402
0

Гент и ЛНЗ выбрали стартовые составы на ответный матч Лиги конференций

Бельгийская и украинская команды выйдут на поле 30 июля в 21:30 по киевскому времени

30 июля 2026, 20:31 | Обновлено 30 июля 2026, 20:39
402
0
Гент и ЛНЗ выбрали стартовые составы на ответный матч Лиги конференций
Лига конференций. Гент – ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 30 июля, встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Главным арбитром назначен Генч Нуза из Косово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команда – Рик де Мил и Виталий Пономарев – выбрали игроков, которые выйдут на поле с первых минут. В первом матче соперники не сумели определить сильнейшего (0:0).

Победитель этого противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет против сильнейшего в паре «Гетеборг» (Швеция) – «Левадия» (Эстония).

Гент: Роф, Нгом, Берджесс, Ван Дер Хейден, Араужу, Да Силва Лопес, Бенеш, Книпер, Гур, Вергара, Дин

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич, Рябов, Дидик, Якубу, Кузык, Ассинор, Коди Дэвид

Стартовые составы Гента и ЛНЗ на матч Лиги конференций:

По теме:
Гент – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Экс-форвард сборной Украины назвал виновного в поражении Полесья
Буткевич поставил перед игроками цель после вылета Полесья из ЛК
Лига конференций Гент Гент - ЛНЗ ЛНЗ Черкассы Рик де Мил Виталий Пономарев стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА
Футбол | 30 июля 2026, 19:00 1
ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил против продажи чемпионата мира

Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Футбол | 29 июля 2026, 21:52 227
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК

Житомиряне в большинстве не сумели сломить соперников

Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Футбол | 30.07.2026, 00:01
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30.07.2026, 09:12
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
Теннис | 30.07.2026, 14:22
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 29
Футбол
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 3
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 17
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
29.07.2026, 07:06 9
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
29.07.2026, 03:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем