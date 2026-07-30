ВИДЕО. Эмоции Ротаня после вылета Полесья от Копенгагена
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Житомирское «Полесье» драматично завершило свой путь в еврокубках.
В ответном матче квалификации Лиги конференций украинская команда уступила датскому «Копенгагену» со счётом 1:2 и выбыла из турнира.
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После финального свистка главный тренер «Полесья» Руслан Ротань не скрывал разочарования. Наставник откровенно рассказал о проблемах с дисциплиной на поле, невыполнении игроками тренерских указаний и жестких методах воспитания на тренировках.
ВИДЕО. Эмоции Ротаня после вылета «Полесья» от «Копенгагена»
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