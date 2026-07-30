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  4. ВИДЕО. Эмоции Ротаня после вылета Полесья от Копенгагена
Лига конференций
30 июля 2026, 13:56 |
700
0

ВИДЕО. Эмоции Ротаня после вылета Полесья от Копенгагена

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30 июля 2026, 13:56 |
700
0
ВИДЕО. Эмоции Ротаня после вылета Полесья от Копенгагена
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Житомирское «Полесье» драматично завершило свой путь в еврокубках.

В ответном матче квалификации Лиги конференций украинская команда уступила датскому «Копенгагену» со счётом 1:2 и выбыла из турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После финального свистка главный тренер «Полесья» Руслан Ротань не скрывал разочарования. Наставник откровенно рассказал о проблемах с дисциплиной на поле, невыполнении игроками тренерских указаний и жестких методах воспитания на тренировках.

ВИДЕО. Эмоции Ротаня после вылета «Полесья» от «Копенгагена»

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Руслан Ротань Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье видео пресс-конференция эмоции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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