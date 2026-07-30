Романо подтвердил. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Эдди Хау решил уйти из Ньюкасла
Английский специалист Эдди Хау в ближайшее время покинет пост главного тренера «Ньюкасла», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, решение об отставке принял сам специалист. Контракт с ним будет расторгнут в ближайшее время, в настоящее время уже ведутся переговоры с кандидатами на вакантную должность.
Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» осенью 2021 года и провел во главе команды 231 матч. Вместе с клубом в сезоне 2024/25 Эдди выиграл Кубок английской лиги.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Ньюкасл» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 38 матчах чемпионата Англии.
🚨💣 EXCLUSIVE: Eddie Howe set to part ways with Newcastle with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Big developments expected at #NUFC with decision to change + talks already starting for his replacement. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/6leKLrXron
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Почти все в этой игре против «бело-синих»...
Житомиряне в большинстве не сумели сломить соперников