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  4. Романо подтвердил. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Англия
30 июля 2026, 13:42 |
1259
0

Романо подтвердил. Самый богатый клуб мира останется без тренера

Эдди Хау решил уйти из Ньюкасла

30 июля 2026, 13:42 |
1259
0
Романо подтвердил. Самый богатый клуб мира останется без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский специалист Эдди Хау в ближайшее время покинет пост главного тренера «Ньюкасла», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение об отставке принял сам специалист. Контракт с ним будет расторгнут в ближайшее время, в настоящее время уже ведутся переговоры с кандидатами на вакантную должность.

Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» осенью 2021 года и провел во главе команды 231 матч. Вместе с клубом в сезоне 2024/25 Эдди выиграл Кубок английской лиги.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Ньюкасл» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 38 матчах чемпионата Англии.

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Эдди Хау Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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