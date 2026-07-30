Романо подтвердил. Самый богатый клуб мира останется без тренера

Английский специалист Эдди Хау в ближайшее время покинет пост главного тренера «Ньюкасла», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение об отставке принял сам специалист. Контракт с ним будет расторгнут в ближайшее время, в настоящее время уже ведутся переговоры с кандидатами на вакантную должность.

Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» осенью 2021 года и провел во главе команды 231 матч. Вместе с клубом в сезоне 2024/25 Эдди выиграл Кубок английской лиги.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Ньюкасл» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 38 матчах чемпионата Англии.

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