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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Пока не Довбик. Болонья подписала аргентинского полузащитника
Италия
30 июля 2026, 11:33 |
266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пока не Довбик. Болонья подписала аргентинского полузащитника

Микель Амондараин присоединился к «россоблу»

30 июля 2026, 11:33 |
266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пока не Довбик. Болонья подписала аргентинского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Амондараин
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«Болонья» сообщила на официальном сайте о приобретении аргентинского полузащитника Микеля Амондараина.

21-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2031 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера из аргентинского «Эстудиантеса» составила 9,25 млн евро.

Амондараин прошел всю систему подготовки «Эстудиантеса», где вырос до уровня основной команды, за которую он сыграл 94 матча, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

В прошлом сезоне «Болонья» заняла восьмое место в Серии А и не квалифицировалась в еврокубки.

В ближайшее время ожидается объявление о переходе в «россоблу» украинского нападающего Артема Довбика.

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Иван Чирко Источник: ФК Болонья
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