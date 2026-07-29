Довбик прошел медосмотр и поговорил с главным тренером Болоньи Тедеско

Во вторник, 28 июля, форвард сборной Украины Артем Довбик прибыл в расположение итальянской «Болоньи» для прохождения медосмотра и подписания контракта с новым клубом.

Компанию 28-летнему футболисту составил аргентинский полузащитник Микель Амондарайн, который покинет «Эстудиантес» и продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Оба игрока вместе прошли медицинское обследование, но с одним отличием: для аргентинского полузащитника это была формальность, поскольку он играл в воскресенье вечером в Аргентине, в то время как украинский нападающий прошел более углубленные тесты.

Сообщается, что медицинские работники «Ромы» и «Болоньи» встретились, чтобы лучше разобраться в ситуации с Довбиком . В январе он перенес операцию на мышцах бедра левой ноги из-за травмы сухожилия.

«После операции, проведенной в Финляндии профессором Лемпайненом, восстановление прошло хорошо. Но, очевидно, «Болонья» хочет все четко оценить после такой серьезной травмы, прежде чем делать какие-либо заявления», – сообщили в Италии.

После прохождения медосмотра украинский форвард сообщил о своей встрече с главным тренером «красно-синих» Доменико Тедеско: «Я рад быть здесь. Мы уже немного пообщались с наставником».

В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей в составе «Ромы», в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт украинца истекает в июне 2029-го, а его стоимость составляет 15 миллионов евро.