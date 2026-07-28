ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом

Форвард сборной Украины Артем Довбик прибыл в Болонью для прохождения медосмотра и подписания контракта с одноименным клубом. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Футболист присоединится к «красно-синим» на правах аренды с возможностью выкупа. Контракт 28-летнего нападающего принадлежит итальянской «Роме» и действует до июня 2028 года.

Во вторник, 28 июля, украинец прибыл на вокзал, где его ждал спортивный директор Марко Ди Вайо, который сразу же подарил игроку шарф с клубными цветами.

Довбик провел 18 матчей в составе римского клуба в кампании 2025/26, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро.

Артем был вынужден искать новый клуб для продолжения карьеры, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

ВИДЕО. Артем Довбик прибыл в Болонью, где и продолжит карьеру