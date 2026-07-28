ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
Форвард сборной Украины проведет один сезон в составе «красно-синих» на правах аренды
Форвард сборной Украины Артем Довбик прибыл в Болонью для прохождения медосмотра и подписания контракта с одноименным клубом. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Футболист присоединится к «красно-синим» на правах аренды с возможностью выкупа. Контракт 28-летнего нападающего принадлежит итальянской «Роме» и действует до июня 2028 года.
Во вторник, 28 июля, украинец прибыл на вокзал, где его ждал спортивный директор Марко Ди Вайо, который сразу же подарил игроку шарф с клубными цветами.
Довбик провел 18 матчей в составе римского клуба в кампании 2025/26, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро.
Артем был вынужден искать новый клуб для продолжения карьеры, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
ВИДЕО. Артем Довбик прибыл в Болонью, где и продолжит карьеру
.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий клуб выступил с заявлением
Илью готовы продать за 60 миллионов евро