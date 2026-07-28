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Италия
28 июля 2026, 13:11 | Обновлено 28 июля 2026, 14:00
1392
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ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом

Форвард сборной Украины проведет один сезон в составе «красно-синих» на правах аренды

28 июля 2026, 13:11 | Обновлено 28 июля 2026, 14:00
1392
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ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард сборной Украины Артем Довбик прибыл в Болонью для прохождения медосмотра и подписания контракта с одноименным клубом. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Футболист присоединится к «красно-синим» на правах аренды с возможностью выкупа. Контракт 28-летнего нападающего принадлежит итальянской «Роме» и действует до июня 2028 года.

Во вторник, 28 июля, украинец прибыл на вокзал, где его ждал спортивный директор Марко Ди Вайо, который сразу же подарил игроку шарф с клубными цветами.

Довбик провел 18 матчей в составе римского клуба в кампании 2025/26, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость нападающего составляет 15 миллионов евро.

Артем был вынужден искать новый клуб для продолжения карьеры, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

ВИДЕО. Артем Довбик прибыл в Болонью, где и продолжит карьеру

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Рома Рим Артем Довбик Болонья трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 6
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Сдулся, Довбык. Такие интенсивные чемпионаты, как АПЛ, Бундеслига или серия А, не для него. Денег заработает - да, но играть так, как он играл в Испании, он уже не будет.
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Артема довгий час турбовала травма,завдяки якої він не мав змоги грати на своєму рівні, як то було в Жироні. Сподіваюсь,що після операції він заграє так,що Рома захоче його повернути, але,чи забажає цього сам Довбик.
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Бажаю успіху. Є відчуття що тут він себе знайте. 
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