Анчелотти назвал главную проблему сборной Бразилии

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что у его команды есть игроки под вертикальный футбол, поэтому бразильцы на ЧМ-2026 контролировали мяч не так часто, как от них ожидили.

«Проблема? Нас критикуют за то, что мы в матче с Норвегией владели мячом меньше, чем соперник. Однако у нас такие игроки, что нужно играть в вертикальный футбол. Когда у тебя в составе Винисиус, Рафинья, Эстевао и другие, то нужно не играть во владение, а действовать вертикально».

«Если будут другие футболисты в полузащите, то можно больше владеть мячом», – считает Анчелотти.

Наставник после неудачи на ЧМ-2026 не покинул сборную и решил продолжить работу до ЧМ-2030.