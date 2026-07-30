Украина – Германия. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 июля в 18:45 матч 2-го тура с участием украинской сборной
Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.
30 июля в 18:45 в матче 3-го тура играют сборные Украины и Германии.
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Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова выступает в престижном турнире. Соревнования 3-го этапа Евролиги проходят в Кишиневе, столице Молдовы.
Украинцы выступают в квартете с Эстонией, Германией и Данией. В первом туре Украина разгромила Эстонию (5:1), а Дания обыграла Германию (4:3 в овертайме). В другой группе Италия разгромила Бельгию (6:1), а Казахстан уступил Молдове (1:2).
Для выхода в Суперфинал турнира, который будет осенью принимать итальянской город Виареджо, нужно занять одно из первых двух мест в группе.
Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026
2-й тур. 30 июля 2026. Кишинев (Молдова)
18:45. Украина – Германия
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