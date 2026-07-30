ОФИЦИАЛЬНО. Будет играть с Зубковым. АЕК подписал игрока сборной Хорватии

Афинский АЕК сообщил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Ловро Майером.

Хорватский атакующий полузащитник заключил соглашение с клубом до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера из немецкого «Вольфсбурга» составила 6 млн евро.

Ловро Майер начал профессиональную карьеру в «Локомотиве» Загреб в 2016 году, а через два года перешел в загребское «Динамо», с которым стал чемпионом Хорватии в 2019 и 2020 годах, а также оформил золотой дубль в 2021 году.

Летом 2021 года Ловро Майер перешел в «Ренн» за 13 миллионов евро. В составе французского клуба он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 16 результативных передач.

Следующим этапом его карьеры стал «Вольфсбург», который в 2023 году заплатил за хорвата около 25 миллионов евро. За два сезона в Германии Майер сыграл 75 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 11 ассистами.

Новичок АЕКа является игроком сборной Хорватии с 2019 года. За национальную команду он провел 38 матчей, забил 9 голов и стал бронзовым призером ЧМ-2022.

Напомним, что летом 2026 года в АЕК перешел вингер сборной Украины Александр Зубков.