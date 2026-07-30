Йожеф САБО: «Футбол закончился. Что должно произойти, чтобы они победили?»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о втором матче «Динамо» против греческого ПАОКа.

– Когда в первом матче на 3-й минуте динамовцы открыли счёт, был ли оптимизм?

– Он мог бы быть, если бы киевляне продолжили в том же духе, не дали сопернику оправиться, попытались забить второй гол, а они отступили назад, и на этом весь футбол закончился.

– Вы не раз подчеркивали, что нынешним футболистам столичного клуба не хватает мастерства. Однако мы же играем не против «Барселоны». Что команде нужно сделать, чтобы преодолеть этот барьер?

– В первом матче был период, когда ПАОК приостановился, динамовцы могли забить, если не ошибаюсь, Пономаренко, и всё. Я всей душой буду болеть за «Динамо», но, если честно, я не знаю, что должно произойти, чтобы мы вышли победителями из этого поединка. Я не силен в прогнозах, но мне почему-то кажется, что ПАОК забьет один или два мяча и начнет действовать на контратаках.