ФОТО. Звезда Арсенала кардинально сменил имидж после ЧМ-2026

Звезда «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака кардинально сменил имидж во время отпуска после чемпионата мира-2026.

24-летний футболист опубликовал в Instagram фото, на котором предстал практически с полностью выбритой головой. Новый образ Сака дополнил солнцезащитными очками.

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Фото быстро разлетелось по соцсетям. Болельщики уже придумали англичанину прозвище «Baldkayo Saka» и шутят, что без волос футболист станет «еще более аэродинамичным».

После завершения ЧМ-2026 Сака получил около трех недель отдыха перед возвращением к подготовке с «Арсеналом».