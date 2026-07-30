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30 июля 2026, 01:19 | Обновлено 30 июля 2026, 01:23
76
0

ФОТО. Звезда Арсенала кардинально сменил имидж после ЧМ-2026

Букайо Сака удивил болельщиков новым образом

30 июля 2026, 01:19 | Обновлено 30 июля 2026, 01:23
76
0
ФОТО. Звезда Арсенала кардинально сменил имидж после ЧМ-2026
Instagram. Букайо Сака
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Звезда «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака кардинально сменил имидж во время отпуска после чемпионата мира-2026.

24-летний футболист опубликовал в Instagram фото, на котором предстал практически с полностью выбритой головой. Новый образ Сака дополнил солнцезащитными очками.

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Фото быстро разлетелось по соцсетям. Болельщики уже придумали англичанину прозвище «Baldkayo Saka» и шутят, что без волос футболист станет «еще более аэродинамичным».

После завершения ЧМ-2026 Сака получил около трех недель отдыха перед возвращением к подготовке с «Арсеналом».

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фото Букайо Сака Арсенал Лондон сборная Англии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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