Милан отреагировал на слухи о смерти легенды

Итальянский «Милан» выступил с официальным заявлением в связи со слухами о смерти легендарного защитника Франко Барези:

«Милан» опровергает ложные сообщения о Франко Барези, которые начали распространяться в последние дни. Франко переживает сложный и деликатный период, и клуб решительно поддерживает его и его семью. Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздерживаться от распространения абсолютно безосновательной информации».

Ранее «Милан» официально объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.