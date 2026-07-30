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  4. Милан отреагировал на слухи о смерти легенды
Италия
30 июля 2026, 23:10 |
534
0

Милан отреагировал на слухи о смерти легенды

Итальянский клуб отрицал информацию о смерти Франко Барези

30 июля 2026, 23:10 |
534
0
Милан отреагировал на слухи о смерти легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский «Милан» выступил с официальным заявлением в связи со слухами о смерти легендарного защитника Франко Барези:

«Милан» опровергает ложные сообщения о Франко Барези, которые начали распространяться в последние дни. Франко переживает сложный и деликатный период, и клуб решительно поддерживает его и его семью. Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздерживаться от распространения абсолютно безосновательной информации».

Ранее «Милан» официально объявил о продлении контракта с Лукой Модричем.

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Франко Барези Милан чемпионат Италии по футболу Серия A смерть
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
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