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  4. Игрок ПАОКа: «Самое важное – одолеть Динамо и пройти дальше»
Лига конференций
29 июля 2026, 23:15 |
142
0

Игрок ПАОКа: «Самое важное – одолеть Динамо и пройти дальше»

Анестис Миту настроен решительно на ответный матч

29 июля 2026, 23:15 |
142
0
Игрок ПАОКа: «Самое важное – одолеть Динамо и пройти дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анестис Миту
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Молодой нападающий ПАОКа Анестис Миту пообщался с журналистами накануне ответного матча против «Динамо» во 2-м раунде Лиги Европы.

В первой встрече греческий клуб одержал победу со счетом 3:2. Ответный поединок пройдет 30 июля в Салониках, начало – в 20:45.

– Расскажите о вашей личной цели в Европе в этом году после прошлого опыта.

– Цель, безусловно, заключается в том, чтобы выступить как команда лучше, чем в прошлом году. Самое важное – пройти в следующий этап и выиграть матч против «Динамо».

– Каковы ощущения в начале сезона и атмосфера в раздевалке?

– Царят радость и нетерпение. Мы все очень ждем домашнего матча, чтобы сыграть перед нашими болельщиками.

– Расскажите об указаниях Лиси и отличиях по сравнению с Луческу.

– Это вещи, которые остаются в раздевалке. Каждый тренер дает свои указания и имеет собственную ментальность, поэтому вполне нормально, что есть различия.

– Как вы оцениваете себя по сравнению с прошлым годом?

– Я стал более зрелым и готовым. Теперь мне проще демонстрировать свой талант на футбольном поле.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Андрей Витренко Источник: SDNA
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