Игрок ПАОКа: «Самое важное – одолеть Динамо и пройти дальше»
Анестис Миту настроен решительно на ответный матч
Молодой нападающий ПАОКа Анестис Миту пообщался с журналистами накануне ответного матча против «Динамо» во 2-м раунде Лиги Европы.
В первой встрече греческий клуб одержал победу со счетом 3:2. Ответный поединок пройдет 30 июля в Салониках, начало – в 20:45.
– Расскажите о вашей личной цели в Европе в этом году после прошлого опыта.
– Цель, безусловно, заключается в том, чтобы выступить как команда лучше, чем в прошлом году. Самое важное – пройти в следующий этап и выиграть матч против «Динамо».
– Каковы ощущения в начале сезона и атмосфера в раздевалке?
– Царят радость и нетерпение. Мы все очень ждем домашнего матча, чтобы сыграть перед нашими болельщиками.
– Расскажите об указаниях Лиси и отличиях по сравнению с Луческу.
– Это вещи, которые остаются в раздевалке. Каждый тренер дает свои указания и имеет собственную ментальность, поэтому вполне нормально, что есть различия.
– Как вы оцениваете себя по сравнению с прошлым годом?
– Я стал более зрелым и готовым. Теперь мне проще демонстрировать свой талант на футбольном поле.
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