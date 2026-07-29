Игрок ПАОКа: «Самое важное – одолеть Динамо и пройти дальше»

Молодой нападающий ПАОКа Анестис Миту пообщался с журналистами накануне ответного матча против «Динамо» во 2-м раунде Лиги Европы.

В первой встрече греческий клуб одержал победу со счетом 3:2. Ответный поединок пройдет 30 июля в Салониках, начало – в 20:45.

– Расскажите о вашей личной цели в Европе в этом году после прошлого опыта.

– Цель, безусловно, заключается в том, чтобы выступить как команда лучше, чем в прошлом году. Самое важное – пройти в следующий этап и выиграть матч против «Динамо».

– Каковы ощущения в начале сезона и атмосфера в раздевалке?

– Царят радость и нетерпение. Мы все очень ждем домашнего матча, чтобы сыграть перед нашими болельщиками.

– Расскажите об указаниях Лиси и отличиях по сравнению с Луческу.

– Это вещи, которые остаются в раздевалке. Каждый тренер дает свои указания и имеет собственную ментальность, поэтому вполне нормально, что есть различия.

– Как вы оцениваете себя по сравнению с прошлым годом?

– Я стал более зрелым и готовым. Теперь мне проще демонстрировать свой талант на футбольном поле.