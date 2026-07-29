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Лига конференций
29 июля 2026, 21:52 | Обновлено 29 июля 2026, 22:00
724
0

Стало известно, сколько фанатов пришли на матч Копенгаген – Полесье

Отметка превысила 20 тысяч

29 июля 2026, 21:52 | Обновлено 29 июля 2026, 22:00
724
0
Стало известно, сколько фанатов пришли на матч Копенгаген – Полесье
Sport.ua
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Житомирское «Полесье» проиграло ответный матч против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

«Волки» потерпели поражение со счетом 1:2 на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене.

Подопечные Руслана Ротаня пропустили в обоих таймах, хотя весь второй тайм играли в большинстве.

На поединок «Копенгагена» и «Полесья» в Дании пришло солидное количество фанатов – 20 541. Всего стадион в Копенгагене вмещает 38 076 человек.

После дуэли с «Копенгагеном» евросезон для «Полесья» закончился.

ФОТО. Стало известно, сколько фанатов пришли на матч Копенгаген – Полесье

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Копенгаген фото Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье фанаты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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