Житомирское «Полесье» проиграло ответный матч против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

«Волки» потерпели поражение со счетом 1:2 на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене.

Подопечные Руслана Ротаня пропустили в обоих таймах, хотя весь второй тайм играли в большинстве.

На поединок «Копенгагена» и «Полесья» в Дании пришло солидное количество фанатов – 20 541. Всего стадион в Копенгагене вмещает 38 076 человек.

После дуэли с «Копенгагеном» евросезон для «Полесья» закончился.

ФОТО. Стало известно, сколько фанатов пришли на матч Копенгаген – Полесье