Стало известно, сколько фанатов пришли на матч Копенгаген – Полесье
Отметка превысила 20 тысяч
Житомирское «Полесье» проиграло ответный матч против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.
«Волки» потерпели поражение со счетом 1:2 на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене.
Подопечные Руслана Ротаня пропустили в обоих таймах, хотя весь второй тайм играли в большинстве.
На поединок «Копенгагена» и «Полесья» в Дании пришло солидное количество фанатов – 20 541. Всего стадион в Копенгагене вмещает 38 076 человек.
После дуэли с «Копенгагеном» евросезон для «Полесья» закончился.
ФОТО. Стало известно, сколько фанатов пришли на матч Копенгаген – Полесье
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