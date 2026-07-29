После тату с тренером Кукурелья сменил прическу

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья изменил свой образ. После чемпионата мира он, как и обещал, сделал татуировку с изображением главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Новичок «Реала» также решил сменить прическу. Его фирменная копна кудрей уступила место длинным косам.

Это бросается в глаза, потому что левый защитник носил эти яркие кудри на протяжении всей своей карьеры. Кукурелья сделал это из-за своего сына-аутиста, который мог легко узнавать его на поле именно таким образом.