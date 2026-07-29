Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После тату с тренером Кукурелья сменил прическу
Испания
29 июля 2026, 22:05 |
1026
1

После тату с тренером Кукурелья сменил прическу

Чемпион мира посетил парикмахера

29 июля 2026, 22:05 |
1026
1 Comments
После тату с тренером Кукурелья сменил прическу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья изменил свой образ. После чемпионата мира он, как и обещал, сделал татуировку с изображением главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Новичок «Реала» также решил сменить прическу. Его фирменная копна кудрей уступила место длинным косам.

Это бросается в глаза, потому что левый защитник носил эти яркие кудри на протяжении всей своей карьеры. Кукурелья сделал это из-за своего сына-аутиста, который мог легко узнавать его на поле именно таким образом.

По теме:
Моуриньо уже долгое время уговаривает лидера Ман Сити перейти в Реал
Арсенал поставил точку в трансфере суперзвезды Реала
Товарищеские матчи, 28 июля. Лунин сыграл за Реал, Таловеров vs Миколенко
Марк Кукурелья Реал Мадрид сборная Испании по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 29 июля 2026, 08:37 8
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником

Президент УАФ не общается с Пирло

Арда ТУРАН: «Ребята сделали все возможное. Это был отличный сезон»
Футбол | 29 июля 2026, 21:44 0
Арда ТУРАН: «Ребята сделали все возможное. Это был отличный сезон»
Арда ТУРАН: «Ребята сделали все возможное. Это был отличный сезон»

Главный тренер «Шахтера» дал большое интервью клубной пресс-службе

Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Бокс | 29.07.2026, 10:37
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Футбол | 29.07.2026, 03:32
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
Футбол | 29.07.2026, 18:22
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тепер банально.
Ответить
0
Популярные новости
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16 2
Футбол
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 12
Другие виды
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 26
Футбол
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
27.07.2026, 21:30
Бокс
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
28.07.2026, 13:11 17
Футбол
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 6
Футбол
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем