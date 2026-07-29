После тату с тренером Кукурелья сменил прическу
Чемпион мира посетил парикмахера
Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья изменил свой образ. После чемпионата мира он, как и обещал, сделал татуировку с изображением главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.
Новичок «Реала» также решил сменить прическу. Его фирменная копна кудрей уступила место длинным косам.
Это бросается в глаза, потому что левый защитник носил эти яркие кудри на протяжении всей своей карьеры. Кукурелья сделал это из-за своего сына-аутиста, который мог легко узнавать его на поле именно таким образом.
¡Siguen los cambios en el campeón del mundo! Tras tatuarse a Luis de la Fuente, Marc Cucurella pasó por la peluquería y renovó su look. ¿Qué te parece?— SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026
📹 /hd_cutz_london pic.twitter.com/LC6voZfqUR
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