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  4. ВИДЕО. Полесье, играя в большинстве, пропустило второй мяч от Копенгагена
Лига конференций
29 июля 2026, 21:27 | Обновлено 29 июля 2026, 21:32
944
0

ВИДЕО. Полесье, играя в большинстве, пропустило второй мяч от Копенгагена

Роберт снова нашел ключ к воротам житомирян

29 июля 2026, 21:27 | Обновлено 29 июля 2026, 21:32
944
0
ВИДЕО. Полесье, играя в большинстве, пропустило второй мяч от Копенгагена
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт
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Житомирское «Полесье» снова пропустило от «Копенгагена» в ответном матче 2-го раунда отбора Лиги конференций.

После перерыва «волки» получили отличное преимущество: защитник «Копенгагена» Дзунносуке Судзуки получил красную карточку.

Впрочем, украинский клуб умудрился пропустить второй мяч, играя в большинстве.

На 61-й минуте отличился вингер Роберт, который продолжает оставаться главной проблемой для «Полесья» – 2:0.

Именно он оформил дубль в первом матче, а в этой встрече заработал пенальти для своей команды.

У житомирян осталось мало времени, чтобы хотя бы перевести матч в овертаймы после ничьей со счетом 3:3 в Кошице.

ВИДЕО. Полесье, играя в большинстве, пропустило второй мяч от Копенгагена

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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