Житомирское «Полесье» снова пропустило от «Копенгагена» в ответном матче 2-го раунда отбора Лиги конференций.

После перерыва «волки» получили отличное преимущество: защитник «Копенгагена» Дзунносуке Судзуки получил красную карточку.

Впрочем, украинский клуб умудрился пропустить второй мяч, играя в большинстве.

На 61-й минуте отличился вингер Роберт, который продолжает оставаться главной проблемой для «Полесья» – 2:0.

Именно он оформил дубль в первом матче, а в этой встрече заработал пенальти для своей команды.

У житомирян осталось мало времени, чтобы хотя бы перевести матч в овертаймы после ничьей со счетом 3:3 в Кошице.

ВИДЕО. Полесье, играя в большинстве, пропустило второй мяч от Копенгагена