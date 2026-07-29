ВИДЕО. Полесье, играя в большинстве, пропустило второй мяч от Копенгагена
Роберт снова нашел ключ к воротам житомирян
Житомирское «Полесье» снова пропустило от «Копенгагена» в ответном матче 2-го раунда отбора Лиги конференций.
После перерыва «волки» получили отличное преимущество: защитник «Копенгагена» Дзунносуке Судзуки получил красную карточку.
Впрочем, украинский клуб умудрился пропустить второй мяч, играя в большинстве.
На 61-й минуте отличился вингер Роберт, который продолжает оставаться главной проблемой для «Полесья» – 2:0.
Именно он оформил дубль в первом матче, а в этой встрече заработал пенальти для своей команды.
У житомирян осталось мало времени, чтобы хотя бы перевести матч в овертаймы после ничьей со счетом 3:3 в Кошице.
ВИДЕО. Полесье, играя в большинстве, пропустило второй мяч от Копенгагена
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этот вечер в нескольких парах прошли матчи 2-го квалификационного раунда
Яна Суркис стала на защиту Кристиана Биловара