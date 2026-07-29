Арда ТУРАН: «Ребята сделали все возможное. Это был отличный сезон»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран дал обширное интервью клубной пресс-службе.

– Мистер, спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Поговорим о прошлом сезоне и будущем команды. Сезон 2025/26 стал для вас первым на посту главного тренера «Шахтера» и был наполнен памятными моментами и важными достижениями. Как вы считаете, в чём заключался главный секрет успеха команды?

– Думаю, самым важным было то, что наши слова не расходились с делом. У нас был лозунг «Одна команда – одна семья», и в прошлом сезоне мы действительно жили по этому принципу. Независимо от того, выходили ли футболисты на поле или нет, все действовали как настоящая команда, и мы оставались верны своей тактике и системе. Очень хорошо тренировались на протяжении всего сезона. Могу только сказать, что ребята сделали всё возможное, и я им за это благодарен. Это был замечательный сезон. Самое главное, что мы играли в футбол правильно и красиво, и это дало нам надежду на будущее. Впереди нас ждет еще более сложный процесс, но что касается прошлого сезона, я могу сказать только: спасибо, и я благодарен своим игрокам.

– Год назад вы впервые встретились с командой здесь, в Словении, где мы снова находимся сегодня. Как за это время изменились вы как тренер и как человек? Что можете сказать о прогрессе футболистов под вашим руководством?

– Как главный тренер, думаю, теперь я лучше знаю, чего требовать от игроков и как это делать. Верю, что сейчас мы лучше понимаем друг друга. Иногда нет нужды в длинных речах или разговорах – достаточно даже одного взгляда, чтобы донести то, что мы хотим сказать. Между нами есть эмоциональная связь. Для меня они прежде всего братья, а уже потом игроки. Нас связывают очень крепкая дружба и взаимопонимание, но, конечно, в первую очередь они всегда должны быть преданными команде и нашей системе. И если говорить откровенно, то есть вещи, которых я никогда не прощу в команде: ошибки, касающиеся командного духа и системы. В жизни и в отношениях с людьми я всегда готов помочь им стать лучше, если они допускают ошибки. Поэтому как главный тренер, считаю, изменился именно в этом. Я также понял, что в нашей системе есть вещи, которые мы можем усовершенствовать и сделать ещё лучше. Как человек, не думаю, что сильно изменился. Я по-прежнему тот, кто руководствуется собственными эмоциями. Но если посмотреть шире, за пределы команды, то Украина напомнила мне, что в жизни действительно важно. В этом году я многому научился у вас, у ваших семей и у украинских детей. И могу сказать, что теперь я стал менее радикальным и более спокойным.

– Вы только что упомянули украинский народ. За прошедший год вы увидели много военных, семей и украинских детей. Что больше всего поразило вас в Украине и её людях?

– Есть одна вещь, которую я всегда говорю: я никогда в жизни не видел ничего подобного. Люди всю ночь находятся под обстрелами, а на следующее утро идут на работу или в школу. После атак дронов они идут выпить кофе в кафе.

Это свидетельствует о невероятной силе духа. Конечно, наряду с положительными сторонами есть и отрицательные. Где бы я ни был в мире, всегда буду говорить, что эта война до сих пор продолжается, ведь нет ничего страшнее, чем гибель детей из-за войны. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь остановить это или хотя бы в какой-то мере уменьшить масштабы этого. Поэтому ментальность, которую вы демонстрируете, действительно впечатляет. Так же впечатляет и ваша преданность своей стране. Такую же преданность я вижу и в своей стране, и именно поэтому это всегда производит на меня сильное впечатление. Каждый раз, когда мы затрагиваем эту тему, я очень эмоционально реагирую, ведь убежден: дети должны улыбаться. Они должны играть. Я глубоко уважаю и понимаю вашу силу и стойкость в этих условиях войны, но никогда не смирюсь с тем, чтобы это стало нормой. Именно поэтому, где бы я ни был, всегда буду поднимать эту тему, всегда буду подчеркивать, что в Украине до сих пор продолжается война и что из-за неё продолжают гибнуть дети.

– К сожалению, команда продолжает работать в условиях войны, а прошлый еврокубковый сезон был очень напряжённым. Мы вылетели из Лиги Европы, попали в Лигу конференций и, в конечном итоге, дошли до исторического полуфинала. Что для вас значит этот путь?

– Конечно, это был замечательный опыт. Считаю, что его невозможно описать словами, и думаю, что никто никогда не сможет повторить такой опыт, ведь в течение сезона мы провели 20 европейских матчей. У нас было много важных моментов. Мы научились доверять друг другу, и то, что мы делали, не было просто ротацией, потому что почти в каждом матче был свой уровень. Это стало возможным только благодаря тому, что мы доверяли друг другу, чувствовали себя семьёй и несли ответственность. Если бы мы не были вместе и не испытывали этого чувства семьи, не думаю, что этот путь был бы возможен. Именно поэтому, считаю, это очень важный опыт для нас. Конечно, это всё равно большой успех, но иногда, когда я думаю об этом ночью, то представляю, как мы могли завоевать трофей. На мой взгляд, мы могли бы больше поверить в собственные силы в противостоянии с «Кристал Пелес» и пройти дальше. Если бы мы сыграли этот матч сегодня, думаю, всё было бы иначе, ведь порой жизнь требует опыта, и это был урок, который мы усвоили после той встречи. Я знаю, что наши игроки очень расстроены, но мы с большими надеждами смотрим в будущее. Прошлогодний евросезон заставил нас ещё больше мечтать о будущем, и мы будем двигаться дальше с этим ощущением. Он показал нам, что это возможно, и это стало возможным только потому, что мы доверяли друг другу. Он также показал, что это было невозможно только благодаря 11 игрокам или одному главному тренеру — это заслуга всего штаба, всех 25 футболистов, нашего менеджера, генерального директора, директора, президента — всех. Конечно, мы увидели, что даже если в этой картине не хватает всего одной детали, мы можем потерпеть неудачу, и вся наша европейская кампания это доказала.

– Конечно, во время этой еврокубковой кампании мы увидели немало замечательных матчей, но какой матч, по вашему мнению, лучше всего показал истинный потенциал вашей команды?

– Конечно, таких противостояний было много. Могу назвать выездную игру против «Панатинаикоса», второй матч с «Серветтом». Там была очень впечатляющая волевая победа. Также выездной матч с «Лехом» и домашний с АЗ. Во многих матчах ребята играли очень хорошо. Иногда нам было сложно найти отрицательные моменты на видео, чтобы показать их после матчей. Они очень хорошо боролись, отлично выполнили свою работу. Но всё же, думаю, именно первый тайм против «Кристал Пелес» показал наибольший потенциал. Возможно, это из-за того, что у меня осталась определённая травма, но я до сих пор нахожусь в этом состоянии. Мы продемонстрировали большой потенциал с учётом уровня игры, но не смогли добиться результата. Именно поэтому мне до сих пор очень грустно из-за этого.

– Мы знаем, что самым болезненным моментом для вас и всей команды стало поражение в полуфинале Лиги конференций. Как вам удалось психологически поднять игроков после этого?

– Нам удалось вернуть мотивацию, потому что мы не были командой, которая проиграла. Мы были командой, которая дошла до полуфинала еврокубка, несмотря на условия войны, и именно мы дали надежду людям, особенно детям. Мы также увидели, что, если играть в футбол красиво, правильно, можно бороться с любым клубом при любых обстоятельствах. Именно поэтому мы изменили свой взгляд на ситуацию. Вместо того чтобы воспринимать себя как команду, которая уступила, мы поняли, что это дало нам надежду на будущее. Иногда футбол — это не только счет или результат, но и твоё поведение, и именно это может давать надежду. Мы также знали, что отдали на поле все силы. Это спорт, и невозможно всегда побеждать. Иногда мы проигрываем, но мы знали, что сделали всё возможное для победы. Именно поэтому я горжусь своими футболистами и именно поэтому нам удалось снова подняться и продолжить двигаться дальше. В наших сердцах и в нашей совести не было никаких сомнений, что мы отдали всё, что могли, чтобы победить.

– Но жизнь – вещь очень интересная, ведь всего через несколько дней после этого команда выиграла чемпионат Украины. Что вы чувствовали в тот момент?

– Когда я впервые встретился с Дарием и Сергеем Анатольевичем в Лондоне, то спросил, какова была их мечта, и они ответили: снова выиграть титул УПЛ. Конечно, это была и моя мечта. В этом ещё один особенный момент, ведь я стал первым турецким тренером, выигравшим титул в европейской лиге. Это были невероятные эмоции. Мне даже не хватает слов, чтобы это описать. У нас даже нет домашнего стадиона, где мы могли бы играть перед 20 или 30 тысячами болельщиков. Иногда мы делаем 600–700 передач и совершаем 40 касаний в штрафной площадке соперника, но не можем этого почувствовать, потому что в футбол трудно играть без болельщиков.

Когда ты сдаёшься, когда твои силы на исходе, иногда именно они могут дать тебе 80 или 90 процентов этой энергии. Именно поэтому я ранее упоминал выездные матчи в Европе, ведь знаю, что люди хотят видеть и поддерживать нас. Но совсем другое дело — играть перед 40 или 50 тысячами людей, ведь футбол — это зрелище. И, честно скажу, у нас никогда не было такой возможности. Я знаю, что выиграть этот титул было мечтой, и я очень хорошо понимаю своих игроков. Знаю, чего им стоило завоевать этот титул и какие моменты были у нас в раздевалке на этом пути. Я могу понять их менталитет, ведь, например, у меня даже нет офиса. У меня нет стола, на который я мог бы поставить фотографии своих детей. Так что представьте, как это влияет на чувство ответственности у игроков. Несмотря на эти условия, они все равно испытывают огромную преданность «Шахтеру» и всегда отдают все, когда выходят на поле. Я никогда не забуду эмоции, которые подарил мне этот титул. И для меня, молодого тренера, это был действительно новаторский путь.

– У команды было много интересных матчей в УПЛ, но поединки с «Динамо» всегда имеют особое значение для всех болельщиков «Шахтера», для всего клуба. В прошлом году вы трижды встречались с «Динамо». Как бы вы оценили эти матчи?

– Мы очень уважаем «Динамо». У них замечательная футбольная культура, и проявлять к ним уважение, уважать такие великие клубы — значит достойно противостоять им. Мы так и поступали. Все три матча были очень сложными, и я считаю, что во всех мы доминировали. К сожалению, в одном из них — в Кубке Украины — не смогли добиться результата. Но могу сказать, что в том поединке мы провели одни из наших лучших первых 60 минут. Когда играешь против таких великих команд, нужно также правильно действовать в ключевых эпизодах. Именно поэтому мы извлекли много важных уроков из этого матча. Мы действительно подробно это разбирали, обсуждали с футболистами. Иногда мы играли не так хорошо, но лучше боролись в таких эпизодах. Тот кубковый матч стал для нас хорошим уроком, но я очень доволен уровнем борьбы, который мы показали после этого. Когда играешь против таких сильных команд, всегда нужно отдавать все, что есть.

– Вы уже год работаете с «Шахтером» в Украине. Каково ваше общее впечатление от украинского футбола и его инфраструктуры?

– Первое, что я заметил, – это очень высокий тактический уровень в чемпионате. Я очень ценю тренеров и то, как футболисты адаптируются. Это также помогает мне развиваться, ведь у всех команд разные стили игры, и нужно противодействовать им соответствующим образом. Необходимо искать различные решения. Поэтому могу сказать, что украинский футбол с тактической точки зрения развивается очень хорошо. Стадионы обновляются. В условиях войны нелегко держаться на плаву, и я это понимаю, но считаю, что украинский футбол, особенно с точки зрения тактики, чувствует себя достаточно хорошо. Очень сложно повышать качество иностранных футболистов, ведь в условиях войны их трудно привлекать. Благодаря тренерам, игрокам и их усилиям, думаю, украинский футбол выглядит очень впечатляюще, и я действительно с уважением склоняю голову перед ними.

– Этот сезон стал историческим для всего клуба, ведь президент «Шахтера» Ринат Ахметов посетил несколько матчей команды на стадионе. Насколько важна для вас, команды и клуба его поддержка?

– Я говорил об этом ещё тогда: семья не может быть полноценной без своих лидеров. И когда Ринат Леонидович приехал на тот матч, мы почувствовали эту целостность. Нам всегда хочется её чувствовать. Конечно, мы должны своей игрой давать ему повод приходить на матчи. Знаем, что, несмотря ни на что, он всегда с нами. Но когда я впервые встретился с ним лично, было несколько моментов, которые действительно меня поразили. Во-первых, меня очень тронуло то, насколько эмоционально он относится к Донецку. Кроме того, эта встреча стала для меня одной из самых неожиданных в жизни. Можно быть президентом футбольного клуба, не имея глубоких технических или тактических знаний о футболе. Можно просто любить эту игру. Но меня действительно поразило, насколько хорошо он разбирается в футболе, ведь может говорить о нём как главный тренер. Он может обсуждать мельчайшие детали игры. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы вспоминаем нашего президента, нужно понимать, какие у него эмоции и что у него на сердце. Например, когда я советовался с ним по поводу некоторых решений, касающихся отдельных игроков, он реагировал очень эмоционально. То, что руководитель клуба уделяет такое внимание человеческой стороне и эмоциям, произвело на меня большое впечатление. Я считаю, что Ринат Леонидович — замечательный президент, замечательный человек, у него очень доброе сердце. Мы его любим. Дарий тоже об этом говорил. Когда человек такой, тебе тоже хочется сделать что-то ради него. Поэтому в этом сезоне мы должны создать такие же моменты, как и в прошлом. Я не могу обещать результатов, но могу сказать, что мы покажем такой уровень игры, который заставит его и эту страну гордиться нами. Он нас тронул. Он открыл нам своё сердце. Именно поэтому я хотел бы ему поблагодарить. У нас замечательный президент, и я его люблю.

– Этой осенью исполняется 30 лет с тех пор, как Ринат Ахметов стал президентом «Шахтера». Как бы вы охарактеризовали его роль в развитии клуба? Что вы увидели за этот год?

– Есть одна неоспоримая вещь: Ринат Леонидович как президент является неотъемлемой частью этого клуба. Он словно краеугольный камень «Шахтера», и не только в контексте украинского футбола. Думаю, что и для мирового футбола «Шахтер» является примером образцовой организации: того, как клуб находит таланты в Южной Америке, в Бразилии, инвестирует в них, а затем объединяет их с украинскими футболистами, создавая уникальный культурный сплав. Также считаю, что «Шахтер» — одна из команд Восточной Европы, которая стремится демонстрировать футбол высочайшего уровня.

Думаю, в этом смысле он похож на «Барселону». Я тоже там работал, поэтому могу это почувствовать. На мой взгляд, нет ничего прекраснее для футбольного клуба, чем иметь собственную футбольную культуру. Как человек футбола, я хотел бы поблагодарить президента за то, что уже 30 лет он создает для этого все необходимые условия. Несмотря на войну, у нас прекрасная организация. У нас есть всё необходимое, нам ничего не недостаёт, всё работает день за днём. Поэтому я считаю, что люди, которые живут эмоциями, всегда особенные и счастливые. Наш президент именно такой. И мне кажется, что именно в «Шахтере» он обретает эту эмоциональную полноту.

– В течение сезона 2025/26 вы дали возможность проявить себя многим игрокам. Почему это было для вас настолько важно? Почему вы решили дать шанс каждому из них?

– Если честно, к этому нас в значительной степени подтолкнули плотный календарь и постоянные переезды. С другой стороны, это также является частью культуры нашего клуба. Мы приглашаем молодых футболистов и должны им доверять. Если говорим, что доверяем им, то должны подтверждать это собственными действиями. Думаю, теперь мы лучше понимаем этих футболистов и знаем, где и когда их лучше всего использовать. Но, скажу честно, в этом году всё может быть немного иначе из-за календаря Лиги чемпионов УЕФА. На некоторых игроков может выпасть большая нагрузка, и мы будем больше сосредоточены на результате. Но футболисты также должны быть готовы принять эту реальность, ведь в футболе так тоже бывает. Кто-то может дольше оставаться на скамейке запасных или получать меньше игрового времени. Поэтому они должны быть психологически готовы к этому. И ещё. Если мой игрок сидит на скамейке запасных или не попадает в заявку на матч, это не значит, что он слабее других. Причиной может быть тактика или то, что другой футболист находится в лучшей форме. Я всегда говорю, что справедливость тренера основана не только на уровне их игры, но также зависит от соперника, времени проведения матча, состояния поля — сухое оно или мокрое, следующего поединка, графика выездных матчей, выводов после предыдущей встречи или анализа команды. Итак, решения главного тренера могут зависеть от всех этих факторов. Задача футболистов — тренироваться и отдавать все силы. Например, в этом году у нас есть четыре или пять вариантов как на левом, так и на правом фланге. Мы просто не можем одновременно выпустить на поле всех этих футболистов, но это не означает, что кто-то из них лучше другого. Все они должны и дальше работать. Этот сезон будет сложнее психологически. Именно поэтому сейчас с нами работают два психолога.

– Вам нравится работать с психологами?

– Это очень важный отдел. Мы должны доверять науке. И я действительно верю, что их поддержка помогает развиваться и мне, и моим игрокам. Считаю, что это чрезвычайно важно. Кстати, мы только что провели с ними встречу, обсудили их рекомендации и поддержку. Я действительно считаю, что это очень важный отдел.

– Прошлым летом Кевин и Судаков покинули клуб. Как вы считаете, кто из нынешних игроков уже готов сделать следующий шаг и перейти в европейский топ-клуб?

– Мне сейчас очень трудно назвать кого-то одного. Считаю, что даже сейчас 20 наших футболистов могли бы играть в топ-клубах Европы. У них огромный потенциал. Мы верим в них. И считаем, что они очень ценны для нас. Именно поэтому они здесь, вместе с нами. Если вас это так интересует, можете спросить Дарио Срну или Сергея Палкина. А если вы переживаете за собственное будущее, то Бондарь со мной. Он может играть в любом европейском клубе, но останется со мной и будет играть за нашу команду.

– И мы этому очень рады.

– Конопля также перешел в крупный европейский клуб. У него был большой потенциал. Футболисту непросто продемонстрировать свой уровень в таких сложных условиях, но он проделал отличную работу и добился здесь большого успеха. Я верю, что он будет успешен и там. Мы его любим. Также хотели бы поблагодарить его, как и Кевина и Судакова. Он всегда будет занимать место в моём сердце.

– На этом тренировочном сборе мы увидели нескольких игроков U19. Канте также подписал новый контракт, а клуб и дальше привлекает молодь из Академии. Насколько важно для вас давать всем нашим молодым футболистам шанс в первой команде?

– У нас очень сильные команды Академии, очень хороший тренер U19. Они выиграли чемпионат и добились большого успеха. На этом сборе с нами Сметана и Цуканов. Виктор Цуканов уже играл на этом уровне, я хотел снова видеть его здесь. У обоих большой потенциал. То же самое касается и Канте. В прошлом сезоне он проделал отличную работу, мы внимательно следим за ним. Но сейчас в нашем составе есть Траоре, Элиас, Эгиналду и Мейреллиш, а для футболиста в таком возрасте самое важное — получать игровую практику, именно поэтому Канте сейчас не с нами. Он отлично поработал и очень хорошо себя проявил. Мы это видим. Однако то, что сейчас мы не можем его задействовать, и является причиной, почему его здесь нет. Как я уже сказал, среди таких игроков также Цуканов и Сметана. Я хотел ещё раз посмотреть на них, чтобы оценить их нынешнюю форму. В этом году у нас будет команда U21, к тому же наша команда U19 будет выступать в Юношеской лиге УЕФА. Поэтому мы можем привлекать туда некоторых футболистов, которые не будут получать достаточно игрового времени в других составах. Мы всегда будем поддерживать тесную связь с Академией. И самая главная задача для всех нас заключается в том, чтобы футболисты в этом возрасте играли. Это наша важнейшая общая задача.

– Хотелось бы поговорить о новичках: Мендосе, Караваеве, Бруниньо и Раяне. Что можете сказать об этих футболистах? И что, по вашему мнению, они уже сейчас могут дать «Шахтеру»?

– Что касается Караваева, то он – легенда. На этой позиции у нас также есть Тобиас и Гочолейшвили. Караваев прекрасно принимает решения в последней трети поля, правильно играет в футбол и обладает огромным опытом. Мы его очень уважаем. Кроме того, у него есть своя история с «Шахтером», он уже был частью этой семьи. Именно поэтому мы очень ценим его опыт и потенциал.

Что касается Мендосы, то это очень сильный игрок с хорошим ударом. В прошлом сезоне он отлично проявил себя в «Кривбассе», однако здесь ему нужно играть немного по-другому, ведь «Шахтер» — это другой уровень. Ему нужно больше работать в обороне, принимать более правильные решения. У него отличный потенциал, и мы действительно в него верим. Уверен, здесь он проявит себя ещё лучше, чем в предыдущей команде, поможет нам выигрывать титулы и трофеи. Что касается Бруниньо и Райана, то это двое молодых футболистов с большим потенциалом, которые играют на противоположных флангах, каждый — под свою сильную ногу. Их тоже ждёт блестящее будущее, но сейчас на этих двух позициях у нас большая конкуренция, поэтому не стоит торопиться. Мы должны дождаться подходящего момента, чтобы дать им шанс. Так же, как и с Изаки, Феррейрой и Мейреллишем, мы должны постепенно следить за их развитием. Не стоит торопить их прогресс. Мы подписали футболистов, которых действительно хотели и которые нам очень нравятся. Уверен, что их ждет прекрасное будущее в «Шахтере». Что касается Караваева, наверное, нельзя сказать, что он будет с нами много лет, но я верю, что мы проделаем отличную работу вместе. Мы его очень уважаем. А молодые футболисты прежде всего должны научиться понимать игру и действовать правильно. Конечно, они уже могут очень хорошо играть в футбол, но ещё важнее — понимать игру и действовать на поле правильно.

– Мендоса сразу вам понравился, после того как забил четыре гола «Динамо»?

– Нет, он был в нашем списке ещё до матча с «Динамо». Мы уже следили за ним, ведь не имели никаких сомнений относительно его игры в атаке. Но когда он присоединился к нам, я говорил с ним об Усмане Дембеле. Это был очень хороший пример для него. Он всегда был великолепным футболистом, но в современном футболе именно принятие решений и первое касание мяча — это две вещи, которые решают исход матчей. Именно они также определяют разницу между футболистами. Поэтому мы хотели оценить его прогресс именно в этих компонентах. И я привёл ему пример Дембеле — Дембеле времён «Барселоны» и Дембеле в «Пари Сен-Жермен». У него всегда был потенциал стать одним из лучших футболистов в мире. И в конце концов он его реализовал. Игрок, который может забить четыре мяча «Динамо», способен добиться успеха где угодно в мире. Но футбол прежде всего требует умения защищаться, принимать правильные решения и бороться за команду. Именно поэтому мы хотели его оценить.

– Итак, я знаю, что вам не нравятся такие вопросы, но всё же должен его задать: стоит ли этим летом ожидать ещё новых трансферов?

– Это не моя работа.

– Но ведь вы тоже всё об этом знаете.

– Мне больше нравится говорить о своей работе.

– Год назад вы говорили, что для такой команды, как «Шахтер», ненормально начинать официальные матчи так рано. В этом году «Шахтер» начнет свой путь в Лиге чемпионов в сентябре. Как это меняет ваши амбиции?

– В футболе есть одна особенность: защищать титулы сложнее, чем выигрывать их. Мы должны быть в таком положении на старте сезона, но должны быть в нем каждый год. Именно поэтому мы готовы отдавать все, чтобы так начинать каждый сезон. В следующем году попробуем защитить титул чемпионов Украины и хотим каждый год выступать в Лиге чемпионов. Мы знаем, каким путем сюда пришли. Мы очень много работали. Как говорят в Турции, буквально выскабливали каждый шаг. Именно поэтому я горжусь своими игроками. Мы боролись за каждый момент, который привёл нас сюда, и должны и впредь идти этим путём. И я ещё раз хочу подчеркнуть: защищать титулы сложнее, чем выигрывать их.

– С кем из возможных соперников в Лиге чемпионов вы больше всего хотели бы сыграть?

– Конечно, мне хотелось бы встретиться с командами, за которые я раньше выступал, ведь я люблю такие эмоциональные истории в футболе. Я играл за «Галатасарай», «Барселону» и «Атлетико», и, если нам придётся встретиться с ними, это будут именно те эмоциональные истории, о которых я говорю. Мне нравится переживать такие моменты. Конечно, это были бы очень сложные матчи, ведь мы находимся в разных условиях и преследуем разные цели, но я уверен, что это были бы замечательные поединки. Также мне очень хотелось бы сыграть против «Пари Сен-Жермен», ведь Луис Энрике был моим тренером. Конечно, для нас это был бы очень сложный матч, но я был бы рад такому опыту.

– Какие главные цели вы ставите перед командой на новый сезон в Лиге чемпионов, чемпионате Украины и Кубке Украины?

– Мы хотим выиграть Кубок Украины. Хотим защитить титул чемпионов Украины. Если честно, для нас мечта – завершить основной этап Лиги чемпионов в числе 24 лучших, и мы сделаем всё возможное, чтобы осуществить эту мечту. Это большая мечта, ведь в нашей стране идёт война. У нас нет стадиона, который можно было бы назвать домашним, и нас ждут длительные переезды. Но мы не будем искать оправданий и сделаем всё, чтобы осуществить эту мечту. Мы хотим, чтобы наши болельщики смотрели матчи Лиги чемпионов в январе, и отдадим ради этого все силы.

– А теперь несколько личных вопросов. Если бы вы могли вернуться в свой первый день в «Шахтере», какой совет дали бы самому себе?

– Сложный вопрос. Честно говоря, я никогда об этом не задумывался. Я вполне доволен тем, где нахожусь сейчас, своим нынешним положением. За это время я услышал немало советов.

Не думаю, что я сейчас в том положении, чтобы давать советы или просить их. Пожалуй, этот вопрос лучше задать Окану Джану, ведь давать советы и рекомендации – дело консультантов.

– Какой вы хотели бы видеть команду через год?

– Командой, которая осуществила свою мечту в Лиге чемпионов и даже достигла большего. Командой, которая защитила титул чемпиона Украины и завоевала ещё один трофей, выиграв Кубок Украины. Но прежде всего — командой, которая играет ещё лучше, с лучшим автоматизмом и механизмом. Командой, которая получает удовольствие не только от голов или результативных передач, но и от игры в обороне, угловых, стандартных положений и последних минут матча. Командой, которая наслаждается игрой независимо от того, кто выходит в стартовом составе, а кто появляется на поле после замен. Командой, которая готова идти на жертвы, которых требует футбол. И командой, где царит взаимная любовь в условиях конкуренции, а все относятся друг к другу как братья. Именно такой я хочу её видеть.