Где смотреть онлайн ответный матч Лиги конференций Гент – ЛНЗ
Поединок второго квалификационного раунда состоится 30 июля в 21:30 по киевскому времени
Во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 30 июля, встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.
Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Главным арбитром назначен Генч Нуза из Косово.
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В первом матче, который состоялся 23 июля в польском Люблине, соперники сыграли вничью 0:0, хотя бельгийская команда чаще владела мячом и нанесла больше ударов.
Победитель этого противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет против сильнейшего в паре «Гетеборг» (Швеция) – «Левадия» (Эстония).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.
Букмекеры betking оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,44 для «Гента» и 6,66 для ЛНЗ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
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