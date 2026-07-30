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Лига конференций
30 июля 2026, 07:47 |
713
0

Где смотреть онлайн ответный матч Лиги конференций Гент – ЛНЗ

Поединок второго квалификационного раунда состоится 30 июля в 21:30 по киевскому времени

30 июля 2026, 07:47 |
713
0
Где смотреть онлайн ответный матч Лиги конференций Гент – ЛНЗ
ФК ЛНЗ Черкассы
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Во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 30 июля, встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Главным арбитром назначен Генч Нуза из Косово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче, который состоялся 23 июля в польском Люблине, соперники сыграли вничью 0:0, хотя бельгийская команда чаще владела мячом и нанесла больше ударов.

Победитель этого противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет против сильнейшего в паре «Гетеборг» (Швеция) – «Левадия» (Эстония).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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