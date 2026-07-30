Во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 30 июля, встретятся бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ.

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Planet Group Arena» в Генте. Главным арбитром назначен Генч Нуза из Косово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче, который состоялся 23 июля в польском Люблине, соперники сыграли вничью 0:0, хотя бельгийская команда чаще владела мячом и нанесла больше ударов.

Победитель этого противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет против сильнейшего в паре «Гетеборг» (Швеция) – «Левадия» (Эстония).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.

Букмекеры betking оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,44 для «Гента» и 6,66 для ЛНЗ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.