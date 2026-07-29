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Лига конференций
29 июля 2026, 20:01 | Обновлено 29 июля 2026, 20:02
137
0

ПОНОМАРЕВ: «Во время сборов мы видели представителей Гента у нас на матчах»

Главный тренер ЛНЗ рассказал об определенных трудностях перед игрой с «Гентом»

29 июля 2026, 20:01 | Обновлено 29 июля 2026, 20:02
137
0
ПОНОМАРЕВ: «Во время сборов мы видели представителей Гента у нас на матчах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в преддверии ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Гента» рассказал о подготовке к сопернику.

– Бельгийские медиа перед первым матчем говорили, что им очень не хватало контента, как организован ЛНЗ, потому что не было ничего на Wyscout. Могло ли это сыграть в бонус перед первым матчем, потому что соперник не очень к вам готов? И были ли у вас проблемы с подготовкой к матчу, хватало ли информации?

– У нас информация была, потому что наша аналитическая группа достаточно качественно работала в этом аспекте. Опыт участия «Гента» в еврокубковых матчах – все равно он важен, как бы мы этого ни хотели. Конечно, не хотелось бы откладывать на какие-нибудь другие турниры еврокубковые, хотелось бы сейчас качественно играть, и мы будем все делать для того, чтобы мы достигали максимального результата в этих матчах. Но опыт он важен, потому что это все новое для футболистов, для клуба новое, это все нужно пройти. Также нужно учиться – не бывает так, что ты не попробовал и понимаешь, как это должно происходить. И мы будем все делать для того, чтобы максимально безболезненно пройти этот опыт для нашего клуба, нашей команды.

Относительно того, была ли информация у «Гента» – ну, я не знаю, как «Гент» анализировал. Я считаю, что информации достаточно все равно было, потому что матчи прошлого чемпионата Украины все были открыты, и во время сборов мы видели представителей «Гента» у нас на матчах. Поэтому я считаю, что каждая команда очень хорошо подготовилась, как показал первый матч, друг к другу. Поэтому не думаю, что было мало информации, – сказал Пономарев.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Гент» – ЛНЗ состоится 30 июля на «Геламко-Арене» в Генте. Начало – в 21.30. Первый поединок завершился вничью – 0:0.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Гент Гент - ЛНЗ Лига конференций
Руслан Полищук Источник: Трибуна
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