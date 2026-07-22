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Лига конференций
22 июля 2026, 10:47 | Обновлено 22 июля 2026, 11:10
569
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Коуч ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем с Гентом в Лиге конференций

Виталий Пономарев верит в своих футболистов

22 июля 2026, 10:47 | Обновлено 22 июля 2026, 11:10
569
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Коуч ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем с Гентом в Лиге конференций
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против Гента в квалификации Лиги конференций.

– Перейдем к разговору о Генте. Игра с бельгийцами без преувеличения историческая и для ЛНЗ, и для вас. И вы, и команда дебютируете в еврокубках впервые в истории клуба. Признайтесь, определенный мандраж?

– Мандража нет. Будем настраивать команду так, чтобы спокойно выходила на поле и играла на максимум своих возможностей. Только так мы сможем добиться положительного результата.

Конечно, для большинства игроков это будет впервые – играть в еврокубках. Но, повторюсь, мы хорошо подготовлены.

– Ваша характеристика бельгийской команде, какие у нее сильные и слабые стороны?

– Очень хорошая команда с большим количеством качественных легионеров, некоторые из них играют за свои национальные сборные. Гент – достаточно опытный еврокубковый боец. У них большой опыт выступлений на международной арене, а у нас пока его нет. Однако Гент не безгрешная команда. Есть недостатки – их можно использовать, склонить чашу весов в нашу пользу.

Вообще Гент не та команда, которой нужно бояться. Да, хорошая, добротная команда, но ее можно проходить.

– Настрой у вас боевой, а как с микроклиматом в команде? Ребята понимают, что им придется писать историю с чистого листа, что над ними безумная ответственность за результат?

– Я вам так скажу. В самом начале летнего сбора, в первый же день, я запретил ребятам думать и вспоминать о прошлом сезоне и что мы завоевали серебряные награды УПЛ.

Матч с Гентом очень ответственный, но для нас каждая игра в новом сезоне будет такой. Без проходных поединков. Мы должны в новом сезоне доказать, что результат предыдущего сезона не был случайным. Это непросто психологически, но мы должны держать планку, которую подняли достаточно высоко, – сказал Пономарев.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.

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ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Гент Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Ну нічию хоч би
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С каких пор в Украине тренер стал коучем?
Давайте тогда все слова на англиЦкий лад.
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