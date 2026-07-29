Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Все в наших руках»
Лига Европы
29 июля 2026, 20:25 | Обновлено 29 июля 2026, 20:26
125
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Все в наших руках»

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от ответного матча против ПАОК

29 июля 2026, 20:25 | Обновлено 29 июля 2026, 20:26
125
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Все в наших руках»
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник и капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился своими ожиданиями от ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОК (первая игра — 2:3).

Первый матч прошел в дождливую погоду при температуре воздуха +13 °C. И готовилась команда в Люблине при такой же погоде. Завтра ожидается +31°C. Готова ли команда к такому температурному режиму?

– Действительно, в Люблине мы готовились в других погодных условиях. Однако мы приехали сюда за два дня до матча, поэтому есть время, чтобы акклиматизироваться. На мой взгляд, в физическом плане команда очень хорошо подготовлена, так что завтра будет интересный матч. Мы точно будем в хорошей физической форме.

– ФК «Динамо» отказался от своей квоты билетов на стадионе и завтра останется без поддержки болельщиков. Учитывая поведение греческих болельщиков в Люблине, готовы ли вы к ещё большему давлению и возможным провокациям?

– Вчера нас встречала украинская диаспора в Греции, поэтому мы будем здесь чувствовать поддержку. Что касается давления – как правило, большее давление испытывает та команда, которая играет дома, чем гости. Нам завтра нечего терять, нечего бояться. Будем выходить и, надеюсь, демонстрировать нашу лучшую игру. Так что всё в наших руках.

– В первом матче вы долго оставались на скамейке запасных и наблюдали за игрой со стороны, что, вероятно, позволило вам сделать какие-то выводы относительно ошибок, допущенных командой… Это поможет вам во втором матче?

– То, как мы завтра будем играть, – все увидят завтра. Выводы, которые я для себя сделал: ПАОК очень хорошо играет в обороне, агрессивно. У команды сменился тренер, пришли новые футболисты как в оборону, так и в атаку. Завтра и мы что-то изменим в своей игре. Увидите все на поле.

Матч ПАОК – «Динамо» состоится 30 июля в 20:45 по киевскому времени.

По теме:
Главный тренер Бенфики вынес вердикт Судакову перед матчем Лиги Европы
Ультрас Динамо выступили с заявлением после провокации от фанатов ПАОКа
Саленко спрогнозировал счет, с которым закончится матч ПАОКа и Динамо
Динамо Киев ПАОК Лига Европы Виталий Буяльский ПАОК - Динамо пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 29 июля 2026, 08:37 8
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником

Президент УАФ не общается с Пирло

Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Футбол | 29 июля 2026, 09:27 24
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере

Бубакарр Баджи, Дауда Санкаре, Мухаммед Тункара и Хамиду Файе присоединились к «бело-синим»

Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Футбол | 29.07.2026, 10:42
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Швейцарский клуб забил 5 мячей и вышел в 3-й раунд Лиги конференций
Футбол | 29.07.2026, 19:53
Швейцарский клуб забил 5 мячей и вышел в 3-й раунд Лиги конференций
Швейцарский клуб забил 5 мячей и вышел в 3-й раунд Лиги конференций
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 29.07.2026, 18:00
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 6
Футбол
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16 2
Футбол
Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
27.07.2026, 23:50 2
Футбол
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52 1
Волейбол
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 6
Бокс
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем