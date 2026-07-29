Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Все в наших руках»

Полузащитник и капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился своими ожиданиями от ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОК (первая игра — 2:3).

– Первый матч прошел в дождливую погоду при температуре воздуха +13 °C. И готовилась команда в Люблине при такой же погоде. Завтра ожидается +31°C. Готова ли команда к такому температурному режиму?

– Действительно, в Люблине мы готовились в других погодных условиях. Однако мы приехали сюда за два дня до матча, поэтому есть время, чтобы акклиматизироваться. На мой взгляд, в физическом плане команда очень хорошо подготовлена, так что завтра будет интересный матч. Мы точно будем в хорошей физической форме.

– ФК «Динамо» отказался от своей квоты билетов на стадионе и завтра останется без поддержки болельщиков. Учитывая поведение греческих болельщиков в Люблине, готовы ли вы к ещё большему давлению и возможным провокациям?

– Вчера нас встречала украинская диаспора в Греции, поэтому мы будем здесь чувствовать поддержку. Что касается давления – как правило, большее давление испытывает та команда, которая играет дома, чем гости. Нам завтра нечего терять, нечего бояться. Будем выходить и, надеюсь, демонстрировать нашу лучшую игру. Так что всё в наших руках.

– В первом матче вы долго оставались на скамейке запасных и наблюдали за игрой со стороны, что, вероятно, позволило вам сделать какие-то выводы относительно ошибок, допущенных командой… Это поможет вам во втором матче?

– То, как мы завтра будем играть, – все увидят завтра. Выводы, которые я для себя сделал: ПАОК очень хорошо играет в обороне, агрессивно. У команды сменился тренер, пришли новые футболисты как в оборону, так и в атаку. Завтра и мы что-то изменим в своей игре. Увидите все на поле.

Матч ПАОК – «Динамо» состоится 30 июля в 20:45 по киевскому времени.