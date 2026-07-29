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  4. Игорь КОСТЮК: «Были проявления агрессии от ПАОКа. Завтра ждем то же самое»
Лига Европы
29 июля 2026, 18:51 |
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Игорь КОСТЮК: «Были проявления агрессии от ПАОКа. Завтра ждем то же самое»

Главный тренер киевского клуба ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги Европы

29 июля 2026, 18:51 |
501
2 Comments
Игорь КОСТЮК: «Были проявления агрессии от ПАОКа. Завтра ждем то же самое»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк пообщался с представителями СМИ накануне второго матча квалификации Лиги Европы с греческим ПАОКом.

– В 2019 году вы встречались с ПАОКом, возглавляя «Динамо» U-19. Многие игроки команды теперь выступают за главную команду. Что вам больше всего запомнилось из того противостояния?

– Запомнилось то, что это была хорошо организованная команда. Несмотря на то, что мы в Киеве одержали победу со счетом 3:0, здесь пропустили в первом тайме два мяча. Однако выровняли игру.

Также запомнилась атмосфера. К сожалению, в конце игры, как и в нашем матче с ПАОКом в Люблине, здесь было неприятно ощущать давление трибун. В голову летели бутылки, зажигалки – все подряд.

Также были проявления агрессии со стороны игроков ПАОКа, болельщиков. Мы не могли покинуть стадион в течение двух часов. Это запомнилось, поэтому мы и завтра ожидаем такую ​​атмосферу.

– В первом матче у вас было много проблем в обороне, особенно трудности создавал звездный игрок ПАОКа Константелиас. Есть ли у вас особый план на завтрашний матч, чтобы избежать этих проблем?

– Конечно, это один из ключевых игроков в составе ПАОКа. Соперники на таком уровне хорошо пользуются нашими ошибками, что и сделал ПАОК. Команда использует эти моменты – они быстро переходят из обороны в атаку, игроки хорошо располагаются. И мы сделали выводы. Считаю, что нам это поможет в завтрашнем матче.

– Насколько вероятно, что Кендзера завтра изменит позицию правого защитника на центрального? Есть ли такая опция в ваших мыслях?

– Мы пока не будем раскрывать все карты. Конечно, у нас есть план А, и план B, и план С. Завтра все увидите во время игры.

– В каком состоянии травмированы Кабаев, Тымчик и Михайленко?

– Кабаев здесь, он уже тренируется в общей группе. Тымчик и Михайленко остались в Люблине, тренируются индивидуально.

– Перед первой игрой вы говорили, что у вас было недостаточно информации, чтобы сформировать свое мнение игры ПАОКа под руководством нового тренера. Теперь, после первой игры, какую характеристику вы можете дать этой команде?

– Первое, что мы на себе почувствовали – это качество игроков, которые хорошо использовали наши ошибки. То, что мы планировали – не дать сопернику пространства, в то же время используя свои моменты – сработало.

Но ошибки, которые мы допустили в переходных фазах, сыграли ключевую роль в этом матче. Мы забили первыми, но допустили досадную ошибку, которой соперник воспользовался, и команда немного морально и психологически «просела».

Затем пропустили второй мяч, но в перерыве поговорили с ребятами, выровняли игру во втором тайме, владели преимуществом, могли забить, но, к сожалению, допустили тактическую ошибку и пропустили в третий раз.

Однако наша команда проявила характер, забила второй мяч, могла забивать и третий. Считаю, что завтра нас ждет интересный матч. Позади только первый тайм. Нет ничего невозможного. Игра все покажет.

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Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Що заважало обіграти їх? Ось вам і була додаткова мотивація, коли бачили прапор орків. Так само і завтра, закрийте їх і розгроміть! Це буде куди кращою відповідю, ні ж просто плакатися. Вперед! 
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+8
уже отмазку придумал, норм
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+1
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