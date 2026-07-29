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Лига конференций
29 июля 2026, 18:44 | Обновлено 29 июля 2026, 18:59
224
0

ФОТО. Полесье и ЛНЗ обменялись теплыми словами. На кону – еврокубки

Евроарена объединила украинские клубы

29 июля 2026, 18:44 | Обновлено 29 июля 2026, 18:59
224
0
ФОТО. Полесье и ЛНЗ обменялись теплыми словами. На кону – еврокубки
ФК Полесье
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Украинские футбольные клубы «Полесье» и ЛНЗ продемонстрировали уважение перед важными матчами в еврокубках.

Житомиряне за пару часов до старта второго матча с «Копенгагеном» во 2-м раунде отбора Лиги конференций подметили интересную особенность касательно времени.

«Полесье» проведет свой матч в среду, а не в четверг, как обычно проходит в Лиге Европы и Лиге конференций.

Объяснение от «волков» оказалось по-настоящему теплым: в клубе пошутили, что намеренно играют в другой день, чтобы украинские фанаты смогли потом поболеть за «Динамо» и ЛНЗ.

«Специально играем в среду, чтобы завтра у вас была возможность насладиться матчами «Динамо» и ЛНЗ», – написало «Полесье».

Ответ от черкасского клуба прилетел мгновенно. ЛНЗ подыграл «волкам» в этой ситуации, поддержав их перед ответным матчем.

«Специально играем завтра, чтобы болельщики имели возможность насладиться вашей игрой сегодня», – ответил ЛНЗ.

Интересно, что киевляне никак не отреагировали на сообщение «Полесья».

Напомним, что 29 июля «Полесье» сыграет на стадионе «Паркен» против «Копенгагена». Первый матч между командами закончился вничью (3:3).

ФОТО. Полесье и ЛНЗ обменялись теплыми словами. На кону – еврокубки

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Андрей Витренко Источник: Threads
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