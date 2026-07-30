Олег САЛЕНКО: «Именно это меня беспокоит в Ярмоленко»

Бывший известный футболист «Динамо» Олег Саленко поделился своими мыслями о ответном матче столичного клуба против ПАОКа.

«Ощущения перед матчем неоднозначные, потому что в «Динамо» немало травмированных – это, во-первых. Стартовый состав, например, мне предсказать сложно. Во-вторых, я вижу, что лидеров команды – Буяльского и Ярмолы – на всю игру точно не хватит. Это беспокоит. И в-третьих, я не совсем понимаю, какую тактику выберет Костюк… Пойдем вперед – будут проблемы, но и отсиживаться в обороне динамовцы не имеют права, ведь не они имеют преимущество после первого матча в один гол.

Я думаю, что на контратаках динамовцы могут и должны ловить греков, но кому забивать… Но это уже совсем другой вопрос. Вообще, шансы на проход у «Динамо» есть.

Ну, что есть, то есть – оборона у «Динамо» действительно не слишком надежна. Однако, на мой взгляд, проблема гораздо серьезнее – защищаться так, как положено, не умеют не только центральные защитники, из зоны которых забили, но и остальные игроки киевской команды. В частности, фланговые, крайние защитники. В «Динамо» сейчас нет таких футболистов, как Демьяненко или Лужный. Вот они могли и по флангу вперед пробежаться, и сразу обратно вернуться, чтобы отработать в обороне», – сказал Саленко.