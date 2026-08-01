В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить

Легионер из Гамбии, находящийся на просмотре в киевском «Динамо», уже успел заявить о себе результативной игрой.

По информации источника, автором первого гола киевлян в контрольном матче команд U-19 стал Дауда Санкаре – один из четырёх гамбийских футболистов, недавно прибывших на просмотр в столичный клуб.

Накануне «Динамо» U-19 в товарищеском матче обыграло «Харьков» U-19 со счётом 3:2. Официальный сайт «бело-синих» не назвал авторов забитых мячей, однако источник сообщил, что счёт в встрече открыл именно Санкаре.

Напомним, всего несколько дней назад стало известно, что в расположение «Динамо» прибыли четверо молодых футболистов из Гамбии, которые будут проходить просмотр в киевском клубе.