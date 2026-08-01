Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 02:32 |
522
0

В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить

Дауда Санкаре отличился голом за юношескую команду

01 августа 2026, 02:32 |
522
0
В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить
ФК Форчун. Дауда Санкаре и Бубакарр Бадиже
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легионер из Гамбии, находящийся на просмотре в киевском «Динамо», уже успел заявить о себе результативной игрой.

По информации источника, автором первого гола киевлян в контрольном матче команд U-19 стал Дауда Санкаре – один из четырёх гамбийских футболистов, недавно прибывших на просмотр в столичный клуб.

Накануне «Динамо» U-19 в товарищеском матче обыграло «Харьков» U-19 со счётом 3:2. Официальный сайт «бело-синих» не назвал авторов забитых мячей, однако источник сообщил, что счёт в встрече открыл именно Санкаре.

Напомним, всего несколько дней назад стало известно, что в расположение «Динамо» прибыли четверо молодых футболистов из Гамбии, которые будут проходить просмотр в киевском клубе.

По теме:
МАЧЕЛЮК: «Скрипник говорил, чтобы мы чаще прижимали Колос к воротам»
МАЧЕЛЮК: «Заря – это такая команда, которая всегда доминирует»
Кривбасс – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу просмотр игроков Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Динамо Киев U-19 трансферы УПЛ Дауда Санкаре Форчун (Гамбия) чемпионат Гамбии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 31 июля 2026, 08:08 1
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру

Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», вратарь хочет попробовать свои силы в АПЛ

Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Футбол | 31 июля 2026, 22:02 15
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа

Киевляне могут вскоре заняться поиском нового тренера

Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31.07.2026, 06:05
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Футбол | 31.07.2026, 10:40
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
ФОТО. Холанд нашел своего двойника – сеть покорил кот с прической звезды
Футбол | 01.08.2026, 02:40
ФОТО. Холанд нашел своего двойника – сеть покорил кот с прической звезды
ФОТО. Холанд нашел своего двойника – сеть покорил кот с прической звезды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
31.07.2026, 18:10 106
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем