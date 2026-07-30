Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию
«Аль-Таавун» сделал предложение вингеру сборной Грузии Георгию Цитаишвили
Бывший вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили получил привлекательное финансовое предложение для продолжения карьеры. Об этом сообщил инсайдер Руди Галетти.
В услугах 25-летнего футболиста был заинтересован саудовский «Аль-Таавун», который планировал подписать легионера на правах свободного агента, но услышал отказ.
Цитаишвили планирует продолжить карьеру в одном из европейских клубов – фаворитами на подписание игрока сборной Грузии считаются нидерландский ПСВ и немецкий «Фрайбург».
В июле вингер официально покинул киевское «Динамо» и стал свободным агентом. В составе «бело-синих» Георгий провел 24 матча, в которых отличился двумя результативными ударами.
В сезоне 2025/26 футболист сыграл 35 матчей в аренде за французский «Мец» – забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость вингера составляет три миллиона евро.
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