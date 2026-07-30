Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию

Бывший вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили получил привлекательное финансовое предложение для продолжения карьеры. Об этом сообщил инсайдер Руди Галетти.

В услугах 25-летнего футболиста был заинтересован саудовский «Аль-Таавун», который планировал подписать легионера на правах свободного агента, но услышал отказ.

Цитаишвили планирует продолжить карьеру в одном из европейских клубов – фаворитами на подписание игрока сборной Грузии считаются нидерландский ПСВ и немецкий «Фрайбург».

В июле вингер официально покинул киевское «Динамо» и стал свободным агентом. В составе «бело-синих» Георгий провел 24 матча, в которых отличился двумя результативными ударами.

В сезоне 2025/26 футболист сыграл 35 матчей в аренде за французский «Мец» – забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость вингера составляет три миллиона евро.