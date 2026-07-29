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Гурник Забже
29.07.2026 21:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Фенербахче
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Лига чемпионов
29 июля 2026, 17:21 |
140
0

Гурник Забже – Фенербахче. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча начнется 29 июля и начнется в 21:00 по Киеву

29 июля 2026, 17:21 |
140
0
Гурник Забже – Фенербахче. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
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29 июля на Стадионе имени Эрнеста Поля пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Гурник Забже встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Гурник Забже

Команда была одной из лучших в стране вплоть до конца 80-х лет прошлого века. И только в прошлом сезоне были наконец-то хорошие результаты. Да, в чемпионате все-таки не получилось потеснить обладателя титула, Леха, с первого места, ограничившись вторым. Но хотя бы взяли кубок страны. Стороны снова сыграли после летней паузы, в рамках Суперкубка Польши. Там Хлань быстро открыл счет, но в итоге и тут проиграли, 1-3. И только со Шленском, в стартовом туре Экстракласы, оформили 2-1.

В Лиге чемпионов стартовал клуб, достаточно ожидаемо, с поражения. Но все же результат можно считать достойным: историческому и очень амбициозному гранду уступили минимально: гол Талиски, что был забит еще в первом тайме, так и остался единственным.

Фенербахче

Клуб остается одним из троицы исторических грандов турецкого футбола. Но уже больше десятка лет не получается взять чемпионский титул. Разочаровал тут и Моуринью, что был уволен год назад, после неудачи в предыдущей квалификации. Без него взяли Суперкубок. Но все равно снова отстали, и довольно значительно, от Галатасарая, опять став только вторыми.

Сейчас на тренерский пост вернулся Картал - уже в четвертый раз. Достаточно качественно укрепили состав новичками: вернулся в Стамбул Мурики, прикупили Аке и Гринвуда, а сейчас торгуются за право заманить в себе Рафаэла Леау. Впрочем, с поляками вышел в основе только Натан, а Мэйсон появился только на 83-й минуте. А результат единственным мячом обеспечил опытный Талиска.

Статистика личных встреч

Впервые турецкий гранд приедет к этому сопернику из Польши.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и в ответном поединке тут выиграет стамбульский гранд, причем уверенно. Ставим на то, что турки добьются победы при учетом форы -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,80).

Прогноз Sport.ua
Гурник Забже
29 июля 2026 -
21:00
Фенербахче
Фора Фенербахче (-1) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Гурник Забже Фенербахче Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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